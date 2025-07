Ganljivo sporočilo policistov, potem ko so več ur usmerjali promet zaradi hude nesreče

Po ponedeljkovi hudi prometni nesreči na štajerski avtocesti A1, ki je za več ur ohromila promet proti Celju, so se oglasili policisti s prav posebnim sporočilom. V današnjem poročilu Policijske uprave Celje so izpostavili občudovanja vredno gesto številnih posameznikov, ki so policistom, ki so več ur usmerjali promet v peklenski vročini, priskočili na pomoč.

»Ob visoki temperaturi, ki je presegla 30 stopinj Celzija, so naši policisti več ur usmerjali promet v zelo zahtevnih razmerah. V tem času so številni ljudje pokazali solidarnost in človečnost,« so zapisali in izrekli iskreno zahvalo vsem, ki so jim na terenu ponudili pitno vodo in spodbudne besede.

»Vaša pomoč in čut za skupnost sta dokaz, da solidarnost in sočutnost še vedno živita,« so poudarili policisti in dodali, da so bili kljub težkim razmeram hvaležni za vsak nasmeh in prijazno gesto.

Ganljivo sporočilo je še en opomin, da se prava človečnost pogosto pokaže prav v najzahtevnejših trenutkih.

Voznik tovornega vozila je na štajerski avtocesti v ponedeljek okoli 7. ure zjutraj trčil v betonsko ograjo, se prevrnil in zagorel. Promet pa je po skoraj petih urah spet stekel po prehitevalnem pasu.