Ganljivo sporočilo gasilca po tragediji: »Trčenje ni zaznamovalo le svojcev in prijateljev umrlih«

Tragedija, ki je pretresla Slovenijo. V prometni nesreči pri Tepanju je ugasnilo pet življenj. Pet usod, ki so se končale sredi ceste, sredi dneva, medtem ko so bile na poti do cilja, ki ga nikdar ne bodo dosegle. Ganljive besede jim je namenil vsega hudega navajeni Anže Albreht, reševalec in prostovoljni gasilec v Logatcu, ki je na Facebookovem profilu Ustvarimo Reševalni PAS na avtocestah objavil srce parajoč zapis.

»Pet imen, pet priimkov … in bolečina, ki ne mine«

»Težko opisljive so posledice današnje tragedije,« začne in nas spominja, da so umrli ljudje – z imeni, s priimki, z družinami, ki jih nikdar več ne bodo mogli objeti.

»Pet ljudi je izgubilo življenje sredi belega dne, na poti s ciljem, ki ga nikoli ne bodo dosegli. Pet imen s priimki in bližnjimi, kateri jih nikoli več ne bodo videli, slišali ali objeli,« je zapisal. »Hud opomin, kako zelo pomembno je voziti zbran in spočit, pripravljen na reakcijo v vsakem trenutku.«

»Trčenje ni zaznamovalo le svojcev in prijateljev umrlih, temveč tudi vsega hudega vajene gasilce, reševalce, policiste, vzdrževalce in ostale prisotne na mestu dogodka. Boli. Boli vse omenjene in boli tudi nas in vse, naše sorodne organizacije, ki si tako zelo iskreno želimo varne ceste za vse,« je opisal širši odmev nesreče, ki je za vedno spremenila usodo udeležencev.

Trčil v stoječo kolono, pet oseb umrlo na mestu

Trčenje, ki se je zgodilo v sredo dopoldne pri Tepanju, je bilo usodno. Kot smo že poročali, je 41-letni ukrajinski voznik kombija trčil v stoječo kolono, v kateri je zadnje vozilo – tovornjak s priklopnikom – stal zaradi delovne zapore. Pet ukrajinskih potnic v kombiju je umrlo na kraju, ena pa se bori za življenje.

Pet ukrajinskih potnic v kombiju je umrlo na kraju, ena pa se bori za življenje. FOTO: 24ur.com

Po objavi so se pod zapisom usuli številni komentarji, a žal tudi takšni, ki so iskali krivca, še preden so pristojni podali uradne informacije. Avtor strani je zato z mirnim, a odločnim tonom pozval k spoštovanju: »Obtoževanje vsepovprek ne pelje nikamor. Pristojni so povedali, kaj in kdo je povzročil tragedijo. Dajmo spoštovati dejstva.«

Pozval je k razmisleku – k pogledu na sosednje vozilo kot na sopotnika, ki skrbi, da bomo na cilj prispeli tudi mi. »S spoštovanjem do ceste; ki ni kriva, ampak nam nudi potovanje in mobilnost,« je zapisal.

»Vedno smo lahko boljši. Vedno.«

Ganljivo misel je zaključil z besedami predstavnika policije, Roberta Vehovca: »Nikoli nismo tako zelo dobri, da ne bi mogli biti še boljši.« In ravno to si moramo zapomniti o tem pretresljivem dogodku – vsak od nas je lahko voznik, reševalec ali žrtev. »Jutri se na cesto odpravimo s spoštovanjem,« je zaključil Albreht.