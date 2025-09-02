Ganljivi zapis gorskega reševalca: Pred nami se je izrisal zlovešč teren

V nedeljo, zadnji počitniški dan, je bil za gorske reševalce vse prej kot miren. Telefon je nenehno zvonil, vsak klic pa je pomenil novo stisko, novo preizkušnjo in nov boj z usodo. Na žalost pa se dan ni končal le z reševanji – ampak tudi s tragedijo, ki se je vtisnila globoko v srce ekipe.

Zjutraj pod Špikom: upanje na miren dan

»Obeta se čudovit dan. Ta pogled me nikoli ne pusti ravnodušnega. Nehote pomislim, da na tak čudoviti dan ni prostora za smrt,« je na facebooku zapisal gorski reševalec in letalec Jurij Jeršin, ki je bil dežuren na Brniku. Toda njegov telefon je že kmalu zazvonil – poljski planinec je obtičal na Svinjaku. Akcija, helikopter, vitel, previden spust – in prva srečno rešena zgodba dneva.

Mir ni trajal dolgo. Kmalu so se z ekipo znašli nad Rombonom, kjer je tuja planinka zlomila roko. Sredi strmega pobočja so jo oskrbeli in prepeljali v bolnišnico. Komaj so pristali, je prišla nova prošnja – tokrat po otroka z bolečinami v trebuhu pri Vodnikovi koči. »Sreča, da sem zjutraj nekaj malega pojedel,« piše Jeršin, saj je bilo jasno, da bo dan dolg in zahteven.

Tragični klic izpod Mangrta

Potem pa novica, ki je že ob prvih besedah zabolela: pogrešan je padalec s posebno obleko za jadranje (wingsuit), nazadnje viden nad Mangartom. »Kar zaboli me v želodcu. To je izredno zahteven in nevaren šport, kjer se na napakah žal ne moreš učiti,« priznava Jeršin.

S helikopterjem so sledili domnevni poti leta. Ko so ga ugledali, je bilo jasno – čudeža ne bo. Ležal je na strmem travniku.

»Čez nekaj trenutkov ga ugledamo vsi. Leži na relativno lahkem terenu na strmem travniku nad Mangartskim sedlom. Posadka nas odloži iz naslona nekoliko višje od ponesrečenega. Zdravnik in policist hitita do njega, jaz tovorim težko helikoptersko vrečo z vakuum blazino. Teren je strm, porasel z mokrimi travami, ki zahtevajo trden korak. Od daleč vidim zdravnika, ki odkima z glavo. Izriše se mi podoba jutranjega Špika. V takem dnevu ni prostora za smrt. Res? Že med letom na Rombon nam je Mangart skrival zloveščo skrivnost. Nad z rožami poraslem travniku, kjer smo zapustili helikopter, se nad nami izrisuje tokrat zlovešč greben, ki ga očitno nesrečniku ni uspelo preleteti,« piše Jurij Jeršin.

Padalca so s težkim srcem položili v helikoptersko vrečo in ga prepeljali v Bovec, kjer ga je prevzela pogrebna služba.

Čast in bolečina

Po dolgem dnevu, polnem naporov, so se reševalci pozno zvečer vrnili na Brnik, kjer jih je čakalo še čiščenje opreme in pisanje poročil. Jurij Jeršin je dan sklenil z besedami: »Kljub vsemu mi je bilo v čast leteti z vami: Breda, Igor, Gregor, Vito in Iztok. Upam, da v ta dan odletite z mano tudi bralci tega zapisa. Hvala.«