Ganljivi prizori! Poglejte, kako je medved Felix po desetletjih betona prvič čofotal v ribniku (FOTO)

Ganljiva zgodba slovenskega medveda Felixa, ki je več kot tri desetletja preživel v utesnjenem prostoru ob eni izmed restavracij v Kočevju, je dobila svetlo nadaljevanje.

Kot smo poročali, so ga pred nekaj tedni s pomočjo mednarodne organizacije za zaščito živali Four Paws (štiri tačke, op. p.) prepeljali v avstrijsko zatočišče za medvede Bärenwald Arbesbach, kjer zdaj uživa povsem novo življenje — s svobodo, travo pod šapami in celo svojim ribnikom.

Prvi stik s pravo naravo

Po uspešno prestani tritedenski karanteni je Felix v četrtek, 5. junija, prvič stopil na prosto v novem življenjskem okolju. Prizori so ganili vse prisotne: kmalu po izpustitvi je radovedno raziskoval okolico, ovohaval drevesa, kopal po zemlji in s posebnim navdušenjem preizkusil ribnik — prvič v življenju.

»Zelo smo veseli, da Felix po letih življenja na golem betonu končno čuti mehko travo pod svojimi šapami. Velik ograjen prostor je radovedno raziskoval, se kopal in pojedel priboljške, ki smo jih pripravili zanj,« je povedala direktorica organizacije Four Paws Eva Rosenberg. »Seveda je bil po vseh novih vtisih precej utrujen in se je nato umaknil v svojo malo votlino ter si privoščil počitek.«

Presenetljivo vitalen »upokojenec«

Glede na svojo starost in pretekle življenjske razmere je Felix presenetljivo vitalen. Zaradi artritisa prejema protibolečinska zdravila, a se sicer zelo dobro prilagaja novemu okolju, je na Facebooku sporočila organizacija. Posebej je navdušen nad grozdjem, lubenico, kumarami in solato, poleg tega pa z veseljem uporablja pripomočke za iskanje hrane, s katerimi razvija svoje naravne nagone. Iz lesenih cevi že spretno izvleče skrite priboljške.

V zavetišču poudarjajo, da Felixu želijo zagotoviti nekaj mirnih in srečnih let zasluženega počitka. Medvedje zatočišče Arbesbach sicer obsega 14.000 kvadratnih metrov in trenutno nudi varen dom štirim rjavim medvedom: Brumci, Erichu, Marku in zdaj tudi Felixu.

Iz kletke v naravo

Zatočišče Arbesbach je eden od primerov dobre prakse, kako živalim, ki so bile desetletja ujete v neprimernih pogojih, ponuditi dostojno starost. Njihova filozofija temelji na ustvarjanju varnega in živalim prijaznega okolja, kjer si lahko medvedi povrnejo del naravnega vedenja in svobode.

Za Felixa, ki je večino življenja preživel obdan z betonom in rešetkami, pomeni vsak korak po gozdni podlagi in vsako čofotanje v ribniku novo poglavje — poglavje svobode, ki ga je tako dolgo čakal.