Ganljive zgodbe iz Novega mesta: vrstijo se zahvale in srčne zgodbe Slovencev

Po razdejanju, ki je v torek popoldan po neurju doletelo Novo mesto, so se na družbenih omrežjih pojavile ganljive zgodbe o ljudeh, ki so nesebično priskočili na pomoč in pokazali, da solidarnost še vedno živi. Od delavcev, ki so čistili ceste, do šoferjev avtobusov in domačinov, ki so odpirali vrata svojih hiš premočenim dijakom.

Srčne zahvale

Na družbenih omrežjih so se vrstile zahvale. Med prvimi so jih prejeli delavci podjetja CGP, ki so po hudem nalivu hitro poskrbeli za varne in prevozne ceste: »Kljub močni nevihti ste poskrbeli, da so naše ceste hitro spet varne in prevozne. Vaša predanost in trud sta neprecenljiva za našo skupnost.«

Še posebej čustven zapis je prišel od Tatjane Novak, ki je iz srca pohvalila šoferja avtobusnega prevoznika Nomago: »Sredi ceste je pobral mojo hčerko in dve sošolki, ki so bile premočene in premražene do kosti, ter jih varno pripeljal do Mokronoga. Iz srca vam hvala.«

Sredi nevihte je domačinka z Volčičeve ulice v svoj dom sprejela šest dijakov in jim ponudila zavetje, medtem ko je zunaj padala toča. »Otroci so v hiši našli toplino in zaščito,« je zapisala ena od sosed.

Posebne pohvale sta prejela tudi voznika avtobusov. Eden od njiju je na gorenjski avtocesti preprečil tragedijo, ko je iz razbitega avtomobila rešil mamo z dojenčkom, drugi pa je v Novem mestu na avtobus sprejel tri premočene dijakinje in jih odpeljal domov.

Podobno srčna zgodba in zahvala prihaja tudi za voznico avtobusa v Novo mesto, ki je med dvourno vožnjo skozi Kandijo otroke poslala po prigrizke v bližnjo pekarno, jih razveselila s čokoladicami in jih na koncu varno pripeljala domov.

»Mogoče malo pozno, ampak prepozno ni nikoli. Izpostavila bi srčno Nomago in njihovo srčno voznico avtobusa. Namesto brezskrbnih 45 minut iz Novega mesta do doma je vožnja trajala dobri 2 uri, od tega 1 uro in 45 minut samo skozi mesto. In medtem ko so se po polžje premikali čez Kandijo, je voznica avtobusa dala možnost otrokom, da izkoristijo čas in odhitijo v bližnjo pekarno po prigrizke. Posladkala jih je tudi s čokoladicami in jih varno pripeljala domov.«

Delite svoje zgodbe

Čeprav je neurje pustilo pravo razdejanje, je pokazalo, da so ljudje pripravljeni stopiti skupaj in si pomagati. Ste tudi vi doživeli ganljiv trenutek, ko vam je nekdo priskočil na pomoč ali vas razveselil v teh težkih urah? Pišite nam in delite svojo zgodbo.