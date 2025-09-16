Ganljive besede Tine Maze po smrti mladega smučarja

Kot smo poročali že včeraj, smučarski svet žaluje. V tragični nesreči je namreč umrl obetavni italijanski smučar Matteo Franzoso. Novico je s pretresenimi besedami na družbenih omrežjih pospremila tudi slovenska smučarska kraljica Tina Maze.

Predsednik italijanskega olimpijskega komiteja (CONI) Luciano Buonfiglio je v imenu celotne športne družine izrazil sožalje družini in italijanski smučarski zvezi: »Globoko smo pretreseni ob tako zgodnji in boleči izgubi Mattea.«

Novico je s težkim srcem sprejela tudi Tina Maze. V zgodbi na Instagramu je zapisala: »Zelo mi je žal, ko vidim in slišim to novico … Se zavedate, kateri šport treniramo? Ne dopušča nobene napake! Veliko moči družini in prijateljem.«

Smrt mladega Mattea je pretresla tako italijansko kot mednarodno športno javnost. Spomini nanj in izrazi sožalja prihajajo z vseh koncev sveta. Italijanski mediji so zapisali, da se je v La Parvi pripravljal skupaj s kolegi iz reprezentance, zdaj pa so treninge prekinili in se posvetili žalovanju.

Že druga tragedija za italijanski šport v nekaj dneh

Žal pa to ni edina črna novica, ki je v zadnjih dneh pretresla italijanski šport. Le nekaj dni pred smrtjo smučarja je življenje izgubila 23-letna umetnostna drsalka Julia Marie Gaiser iz Bressanona na Južnem Tirolskem. V Salzburgu jo je med vožnjo s kolesom v križišču zbil tovornjak. Nesreča je bila tako huda, da so reševalci lahko le potrdili smrt na kraju dogodka.

Julia je bila predana športnica, ki je svoje življenje posvetila drsanju. Nastopila je na štirih državnih prvenstvih, trenirala v Egni in pozneje v Salzburgu, kjer je tudi študirala. Prijatelji jo opisujejo kot prijazno, nasmejano in izjemno delovno dekle, ki je sanjalo, da bo nekoč postala trenerka in svojo ljubezen do športa prenašala na mlajše generacije.