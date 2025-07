Ganljiva zgodba iz Prekmurja: poglejte, kaj so Borisu povedali romski upokojenci

V času, ko Slovenijo pretresajo negativne zgodbe o romski skupnosti z Dolenjske, prihaja iz Prekmurja pozitivna in ganljiva izkušnja. Dolgoletni prostovoljec Boris Muhič je na svojem Facebook profilu opisal srečanje, ki daje upanje in sporoča: Ne mečimo vseh Romov v isti koš.

»Neka bi rad gučo s tebof«

»V jutranjih urah sem se na bencinskem servisu srečal z Romi iz romskega naselja Pušča. Eden od njih je pristopil do mene in mi rekel: ‘Neka bi rad gučo s tebof’,« je zapisal Boris Muhič. Sprva je mislil, da potrebuje pomoč, vendar mu je sogovornik pojasnil, da je ravno obratno – oni bi radi pomagali njemu.

Romski upokojenci, ki so več let delali v Avstriji, so izrazili željo, da bi se priključili prostovoljnim in dobrodelnim akcijam. Povedali so, da znajo opravljati vsa dela – od zidarstva in krovstva do električarskih in fasaderskih del, le keramike se ne lotevajo.

»Spremljamo te, ker se dosti ukvarjaš z dobrodelnostjo. Tudi mi Romi bi hoteli pri tem sodelovati. Če boš kdaj potreboval pomoč, nas le pokliči. Z veseljem bomo pomagali. Samo te prosim – objavi, da tudi Romi pomagamo,« je Muhiču dejal sogovornik, ki je nato našteval primere pomoči družinam v stiski – med njimi je Muhič prepoznal kar nekaj znanih obrazov.

Prekmurje kot zgled integracije

»V času, ko beremo, slišimo, vidimo grozne primere romske populacije iz Dolenjske, nikakor ne smemo metati vseh Romov v isti koš. Lahko smo zadovoljni, da so Romi v Prekmurju integrerirani, da se vključujejo v družbo. Kar je plod dolgoletnega dela romskih predstavnikov, občin, prebivalcev, predvsem pa medsebojno povezovanje,« piše Muhič.

»V naših krajih romski otroci obiskujejo šole, veliko njih je pridnih učencev, se zaposlujejo ali doma ali v sosednji Avstriji. Je veliko uspešnih športnikov, glasbenikov, glasbenih skupin. Kdaj pa kdaj prihaja do kakih izgredov, a do tega prihaja v vsaki civilni družbi,« piše Muhič in pravo, da je »neprimerljiva razlika med Romi v Prekmurju in Romi na Dolenjskem, kjer je že vrsto vrsto let krivo več dejavnikov, da je stanje, tako kot je«.

Komentarji pod objavo: Poklon in podpora

Muhičeva objava je sprožila številne ganljive odzive. Ljudje so v komentarjih delili osebne izkušnje z Romi iz Prekmurja.

Nekdanja vzgojiteljica iz romskega vrtca v Pušči je zapisala, da je danes ponosna, da živi v Černelavcih in pozna številne pridne Rome. Drugi spominjajo, da v preteklosti brez romskih delavcev v Murski Soboti ni bila zgrajena nobena hiša.

»Naši Romi so lahko za vzgled. Pomagajo, kjer lahko, a jih le redko kdo pohvali. Srce naj vodi, ne predsodki. Skupaj smo močnejši,« je zapisala ena izmed komentatork.

Drugi izpostavljajo, da je ključna razlika v možnosti dela čez mejo. »Eden glavnih razlogov za boljšo situacijo prekmurskih Romov v primerjavi z dolenjskimi je prav možnost dela v Avstriji, kar nam omogoča višji standard, boljšo infrastrukturo in večjo socialno vključenost. Torej Avstrija je tista, ki nam je vse to omogočila, kjer nas ne sprašujejo po narodnosti in ne gledajo priimka. Torej ni problem v Romih, ampak v slovenski mentaliteti. Ker če bi prekmurski Romi čakali, da nas zaposlijo v Sloveniji, bi prav tako bili v isti situaciji kot dolenjski Romi. Nezaposleni in problem. Ni problem v tem, kaj znamo in česa ne, ampak v tem, da v Sloveniji nismo zaposljivi, medtem ko Avstrija dokazuje nasprotno že skoraj 50 let.«

•»Poznam kar veliko Romov in moram povedati, da so vsi vsi pridni in delavni. Izjeme pa so povsod, bodimo ljudje«.

• »Naši Romi so res lahko za vzgled vsem ostalim in mislim, da bi lahko oni sami največ naredili tudi v pomoč dolenjskim, da jim razložijo, kako je treba živeti v skupnosti z neromskim prebivalsvtom in da nimajo samo pravic, ampak tudi dolžnosti do skupnosti, do države in do soljudi. Sama sem odraščala kot otrok z Romi iz Pušče skupaj smo se igrali, se družili, bili sošolci in še danes po veliko letih, če se srečamo, se poznamo, poklepetamo in obujamo šolske spomine«.

• »Poznam nekaj romskih družin – delavni, topli, srčni ljudje. Pomagajo, kjer lahko, samo redko jih kdo pohvali. Ne pozabimo – vsak si zasluži spoštovanje, priložnost in dober glas. Srce naj vodi, ne predsodki. Skupaj smo močnejši«.