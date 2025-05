Ganljiva gesta Tine Gaber: poglejte, zakaj je k papežu prinesla plišasta medvedka

V nedeljo sta se premier Robert Golob in njegova partnerica Tina Gaber pridružila državnikom in drugim pomembnežem, ki so se v Vatikanu udeležili inavguracije novega papeža Leona XIV. S svetim očetom sta se tudi srečala in pomembni dogodek so ujele in ovekovečile tudi kamere in svet je lahko videl, da je Tina Gaber k papežu prinesla izredno ljubko, a morda nekoliko nenavadno stvar – iz elegantne črne torbice sta kukala plišasta medvedka.

Medvedka, ki predstavljata simbol upanja, tolažbe in podpore otrokom, obolelim za rakom, je papež tudi blagoslovil, zdaj pa je v javnost prišla še bolj ganljiva plat zgodbe o medvedkih.

»Neumorna humanitarka Valerija Čarman, ki z možem Ivom Čarmanom že desetletja ves svoj (prosti) čas namenja otrokom, obolelim za rakom, me je prosila, če lahko za eno od njenih bolnih punčk, ki je zelo verna, nesem dve plišasti igrački v Kabinet predsednika vlade, da jih bo Tina Gaber nesla svetemu očetu blagoslovit. Nič več in nič manj. Še nikoli nisem pohvalil ge. Gaber, a tokrat jo moram. ’Mož’ beseda je, bi rekel,« je na družabnem omrežju zgodbo delil Urban Gantar ter se tako odzval na mnoge neprimerne komentarje, v katerih so se spletni uporabniki norčevali iz medvedkov, misleč, da ju je Gabrova papežu podarila.