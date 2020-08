Ganljiv zapis ob smrti slovenskega kirurga: Težko se bomo navadili, da ga ni več

Navdih za vse

Slovensko javnost je v četrtek pretresla vest o smrti priznanega specialista ortopedske kirurgije Matevža Gorenška . Od njega so se poslovili tudi kolegi z Ortopedske klinike UKC Ljubljana z ganljivim zapisom, pod katerega sta podpisana, vodja oddelka za kirurgijo hrbtenice Ortopedske klinike, in, predstojnik Ortopedske klinike.»Dr. Matevž Gorenšek je za sabo pustil ženoter hčerkiin, vse tri so bile vedno njegova največja ljubezen. Zaposleni na Ortopedski kliniki v Ljubljani, tako tisti, s katerimi je še vedno sodeloval, kot tudi ostali, se bomo zelo težko navadili na misel, da Matevža ni več med nami. V naših srcih je za vedno pustil neizbrisen pečat.«Matevž Gorenšek je opravil specializacijo iz ortopedske kirurgije leta 2010. Subspecializiral se je za zdravljenje bolezni hrbtenice in stopal. Kot specialist ortopedske kirurgije je deloval na oddelku za kirurgijo hrbtenice Ortopedske klinike in se posvečal operativnemu zdravljenju degenerativne bolezni hrbtenice, vnetij in tumorjev hrbtenice ter stopal in hkrati opravljal znanstveno raziskovalno delo na tem področju.»Poznali smo ga kot izjemnega klinika, odličnega operaterja in neutrudljivega sodelavca. S svojo srčnostjo, predanostjo, človeško toplino in pregovorno delavnostjo je nudil neizmerno oporo svojim bolnikom in predstavljal navdih vsem nam, ki smo delali z njim,« so opisali pokojnega, ki so ga mrtvega našli na kliniki medicinskega centra MD medicina, ki jo je ustanovil skupaj s svojim očetomin jo z njim tudi vodil.