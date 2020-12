Ganjeni minister delil posebne trenutke, a v oči bode ena podrobnost (FOTO)

Na obisku pri papežu Frančišku. FOTO: Twitter, posnetek zaslona

Logar: Iz pragozda v Vatikan

Na Trgu svetega Petra v Vatikanu so danes slovesno osvetlili božično drevo, ki ga je Vatikanu letos podarila Slovenija. Zunanji minister Anže Logar je v svojem govoru ob tej priložnosti poudaril, da je 30 metrov visoka smreka iz kočevskih gozdov darilo in zahvala Svetemu sedežu pri osamosvajanju Slovenije.



»Iz pragozda v Vatikan,« je še dejal minister in povedal, da je avtohtona slovenska smreka stara 75 let in tehta sedem ton. Slovensko božično drevo v srcu krščanstva je po besedah Logarja sporočilo miru pa tudi pomemben prispevek predstavljanju Slovenije v svetu.

Minister za zunanje zadeveje po obisku ZDA danes s slovensko delegacijo obiskal še Vatikan, kjer ga je sprejel papež. V delegaciji so bili poleg Logarja še minister za kmetijstvo, kardinal, nadškof, veleposlanik pri Svetem sedežuin veleposlanik v RimuLogar je srečanje ovekovečil tudi s fotografijo na družbenih omrežjih, na kateri se rokuje s svetim očetom, ob njej pa je ganjen zapisal: »So posebni trenutki v življenju ...« Mnogi so se ob fotografiji spotaknili, češ da je v času epidemije odsvetovano rokovanje, a sodelavci božjega namestnika takšnega pozdrava zagotovo niso prepustili naključju in so se nanj dobro pripravili, da bi zadovoljili zdravstvenim ukrepom.Po poročanju portala Vatican news se je Papež Sloveniji zahvalil za podarjeno smreko in dejal, da so tako božično drevo kot jaslice letos bolj kot kadar koli prej znamenje upanja za prebivalce Rima in romarje, ki jih bodo lahko prišli občudovat.Ob začetku avdience je svetega očeta nagovoril mariborski nadškof metropolit Cvikl. Prenesel mu je pozdrave slovenskih škofov, slovenske vlade in predvsem slovenskih vernikov ter vseh ljudi dobre volje. Spomnil je, da je Slovenija Vatikanu prvič poklonila božično drevo leta 1996. Letos ga podarja drugič, in sicer ob 30-letnici samostojnosti in neodvisnosti države.Slovenija je v Vatikan poleg smreke za trg pred baziliko letos poslala še 42 manjših smrek in belih jelk, ki krasijo zunanje površine mesta in vatikanske urade. Slovenija je poskrbela tudi za okrasitev božičnih dreves, okrasje zanje je delalo 400 prostovoljcev.Na slovenskem božičnem drevesu v Vatikanu so danes zažarele lučke. Poglejte si prenos slovesnosti ob osvetlitvi:Prižig luči v Vatikanu je kot običajno spremljala kulturna prireditev, ki pa so jo zaradi pandemije covida 19 letos posneli vnaprej in predvajali na velikih platnih na Trgu svetega Petra. Pripravili so jo na Televiziji Slovenija, na njej pa so med drugim predstavili slovenske znamenitosti. Nastopili so številni slovenski umetniki, med njimi pevec, harmonikarin pevka, operna pevkater pevec, v cerkvi na Brezjah pa so posneli pritrkovalce, ki so slovenska posebnost.