Ganjena nad gesto mariborskih policistov: »Hvala vam, da se moja čudovita nedelja ni spremenila v nočno moro«

Ko beseda nanese na policiste in njihovo delo, so komentarji običajno vse prej kot pozitivni, zato je toliko bolj osvežujoče in spodbudno, ko delo varuhov reda in miru kdo le pohvali. In če jih že brez zadržkov grajamo, je prav, da z drugimi delimo tudi dobre zgodbe. To je storila občanka, ki je bila pred dnevi nadvse ganjena nad mariborskimi policisti, ki so ji ne le pomagali, ampak pokazali ogromno srčnosti.

Občanka je namreč med postankom na poti na enem od počivališč ob štajerski avtocesti nahrbtnik odložila ob kombi, s katerim je potovala v družbi prijateljev ter ga tam tudi pozabila. To je opazila šele, ko je prispela na cilj in z grozo ugotovila, da ne ve, kako naj pride do njega, lastnega prevoza, kot kaže, ni imela. V nahrbtniku je imela kar nekaj denarja, bančne kartice, mobilni telefon ter na njem aplikacijo spletne banke in še kaj, je naštevala gospa, ki je takrat na srečo nedaleč stran opazila policiste in enega od njih prosila za pomoč.

»Takoj je bil pripravljen pomagati. S svojega telefona mi je blokiral kartice in spletno banko, poklical je kolega, ki sta bila na avtocesti, in bila sta tako prijazna, da sta se zapeljala na počivališče in skoraj neverjetno našla moj nahrbtnik z nedotaknjeno vsebino. V dvajsetih minutah sem ga v roke, ga poljubila in tudi policista, ki je tako pozitivno odreagiral,« je svojo zgodbo delila presrečna občanka, ki je bila nadvse ganjena nad požrtvovalnostjo policistov, saj bi lahko, kot je dejala, tisti, ki ga je ustavila, zgolj poklical na počivališče, kjer bi mu najbrž odgovorili, da nahrbtnika niso našli, in zgodba bi bila zaključena, ali pa bi se gospa morala znajti sama.

»Hvala vam, da se moja čudovita nedelja ni spremenila v nočno moro,« je v objavi na družabnem omrežju še zapisala nadvse hvaležna občanka.