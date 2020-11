Galov denar je lahko vzela, na sodišče pa ne more!

Ime Nataša Švikart je lani med Slovenci, predvsem tistimi, ki so Društvu Maus nesebično nakazovali denar za zdravljenje več otrok, tudi za sedemletnega Gala iz Zgornjega Dupleka, še kako odmevalo. Glavni razlog za to je bilo razkritje, da si je Švikartova kot predsednica omenjenega društva del zbranega zneska kar prisvojila. Še več.Priznala je, da si je izposodila 29.000 evrov od vsote, ki so jo ljudje darovali za Galovo operacijo v ZDA. In to zato, kot je ob razkritju pripovedovala dečkova mama Nataša Vrbnjak Šteflič, ki je Švikartovo tudi ovadila, da je po koncu zveze s partnerjem lahko rešila svoj stanovanjski problem.No, ...