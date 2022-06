Gala plesni večer v Kinu Šiška (FOTO)

Gala plesni večer Akademije za ples, ki deluje pod okriljem zasebne univerze Alma Mater Europaea – ECM, je do zadnjega kotička napolnil Kino Šiška in ga dvignil na noge. Gre namreč za nagrado za trud, ki ga študentje vlagajo skozi vse leto.

Študentke Akademije za ples na odru

Za organizacijo prireditve so poskrbeli predavatelji ter študentke Akademije za ples. Predstavljene so bile najbolj privlačne plesne vsebine, ki so nastale med študijskim procesom, dopolnile pa so jih zvezde glasbene in plesne scene: violinistka, evropski prvaki v hip hopu, Bastarts crew in francoski baletnik. Na prireditvi so podelili tudi priznanja mladim plesnim zvezdam, ki jih na podlagi natečaja podeljuje Akademija za ples. Prejela ga je jazz plesalka. »Ponosni smo na naše študentke. Tako vrhunska predstava je odraz trdega dela in odlično usmerjenega študija s strani vodje katedre za sodobni ples,« je ob koncu predstave pojasnila dr., direktorica Akademije za ples.