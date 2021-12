Gaja Prestor: To je moj izbor daril

Ni nujno, da je decembrsko obdarovanje tako stresno. Dovolj je, da se po nakupe odpravite pripravljeni s pravimi idejami. In ker so pogosto prav ideje tiste, ki nam povzročajo največ preglavic, smo letos za pomoč poklicali kar Gajo Prestor.

Gaja je velika ljubiteljica lepega, ampak tudi funkcionalnega. Zato je v svoje ideje združila oboje – prefinjen dizajn in praktično uporabnost. In ko smo jo vprašali, katera tri darila bi izbrala za svojo družino, je bil odgovor zanjo zelo preprost.

Naj 3 darila po izboru Gaje Prestor Kako bi Gaja letos obdarila svoje najbližje? Preverite njen izbor daril, ki je lahko tudi navdih za vaš praznični seznam: Za mamo: pokončni brezžični sesalnik Jimmy »Izbrala sem ga zato, ker sem nad njim zelo navdušena, in verjamem, da bo mama še bolj. Je res preprost za uporabo in odlično čisti.« Za mlajšo sestro - brezžične slušalke Xiaomi Redmi Buds 3 »Za neomejeno poslušanje glasbe kjerkoli in kadarkoli.« Za očeta – pametna ura Amazfit GTS2 »Mislim, da vsi vemo, zakaj je to dobro darilo.«

Zakaj je Xiaomi obvezno na seznamu letošnjega obdarovanja

Xiaomi je blagovna znamka, ki je pisana na kožo vsakemu izmed nas. V svoji ponudbi imajo vse, kar potrebujete za bolj zabaven in učinkovit življenjski slog. Od vrhunskih pametnih naprav, ur, gospodinjskih aparatov in drugih pripomočkov za vsak dan. Preverite njihovo ponudbo in poiščite pravo darilo za svoje najbližje.

Če želite z darilom narediti res nepozaben dogodek, imamo za vas še eno fantastično idejo. Pod jelko postavite enega izmed treh vrhunskih telefonov Xiaomi iz serije 11T.

Razlog je povsem jasen: to je darilo, ki se ga bo razveselil vsak. In to iz več razlogov.

Popolno praznično darilo: nova serija pametnih telefonov Xiaomi 11T

Ob koncu leta je Xiaomi na trg lansiral zmagovalni trojček serije 11T, ki ga bodo vzljubili še tako zahtevni uporabniki. Vsi trije imajo namreč najnaprednejše funkcionalnosti, s katerimi boste lahko zlahka večopravilni in povezani s svojimi najbližjimi.

Vse tri naprave stavijo na najvišjo kakovost in inovativnost. Veliko pozornost pa so oblikovalci namenili tudi uporabnosti in nepogrešljivi zunanjosti. Pametni telefoni Xiaomi 11T so namreč izjemni na prvi pogled in hkrati tako preprosti za uporabo, da bo vsakdan dobil popolnoma nove dimenzije.

Spoznajte jih in se tako lažje odločite, katerega boste postavili pod praznično jelko.

Xiaomi 11T Pro – profesionalni pametni telefon, ki bo vedno v pogonu

Najzmogljivejši od vseh treh je namenjen najbolj zahtevnim uporabnikom. Navdušuje predvsem vse ljubitelje dobrih fotografij in videoposnetkov. Xiaomi 11T Pro namreč pomeni pravo revolucijo na področju filmskega ustvarjanja s pametnim telefonom. Odlikujejo ga impresivne zmogljivosti računalniške filmografije z načini AI Cinema in zajem videoposnetkov z ločljivostjo 8 K z enim klikom. Omogoča snemanje posnetkov z enako pametno tehnologijo ISO, ki jo najdemo v digitalnih fotoaparatih.

Xiaomi 11T Pro ima zmogljivo trojno kamero: 108 MP glavno kamero, 8 MP 120-stopinjsko ultra široko kamero in 5 MP makroobjektiv.

In to je tisto, kar je najpomembnejše: s pametnim telefonom Xiaomi 11T Pro lahko ujamete najlepše trenutke življenja, ne da bi se preveč ukvarjali s pravili zajema kadrov. Telefon ima ogromno pametnih funkcionalnosti, ki bodo izboljšale vsako fotografijo in posnetek. Rezultati bodo neverjetni.

Poleg filmske čarovnije pa ima Xiaomi 11T Pro še eno revolucionarno prednost: napolnili ga boste v 17 minutah.

Idealno darilo za partnerja ali partnerico in za vsakega, ki od svoje pametne naprave pričakuje le superlative.

Xiaomi 11T: čarobna filmska naprava

Podobno kot njegov premijski brat ima tudi Xiaomi 11T vse, kar potrebujete za čarobno ustvarjanje v filmskem svetu: trojno kamero z visoko ločljivostjo, skupaj z naborom orodij, ki jih poganja AI – vse to za povečanje vaše ustvarjalnosti in storilnosti.

Trojna kamera Xiaomi 11T je opremljena s 108 MP širokokotno kamero, 120-stopinjskim ultra širokim kotom in 2x telemakro kamero. Telefon je opremljen s številnimi pripomočki, s katerimi boste dosegli učinke, ki jih poznajo le poklicni videoustvarjalci: Time Freeze, Night Time-Lapse in Magic Zoom.

Navdušuje tudi 6,67-palčni AMOLED zaslon z osupljivo ostrino, kristalno jasnostjo in več kot milijardo barv.

Opremljen je s turbo polnjenjem, ki doseže 100 % v samo 36 minutah.

Idealno darilo za prijatelje ali babico in dedka, ki želita ohranjati pristne stike z najbližjimi tudi na daljavo.

Xiaomi 11 Lite 5G NE: raven paradnega konja v tankem in lahkem ohišju

Najmlajši brat v seriji je podedoval najboljše tehnološke lastnosti in prepoznavno zunanjost, ki je elegantna in hkrati preprosto minimalistična. Izjemno tanek in lahek Xiaomi 11 Lite 5G NE je odlična izbira za uporabnike, ki iščejo pametni telefon z inovativnimi funkcijami za ustvarjalnost.

Xiaomi 11 Lite 5G NE razkriva elegantno, a presenetljivo estetiko, ki združuje vse bistvene funkcije v ultra tankem in lahkem ohišju, ki meri le 6,81 mm in tehta 158 g. Zaradi 6,55-palčnega zaslona AMOLED DotDisplaya, 10-bitne podpore TrueColor in Dolby Vision® zagotavlja resnično osupljivo kakovost slike z živahnimi barvami, neverjetno svetlostjo, kontrastom in čudovitimi podrobnostmi.

Xiaomi 11 Lite 5G NE nadaljuje dediščino fotoaparatov družine Xiaomi 11, saj omogoča najboljše fotografiranje v svojem razredu z glavno kamero 64 MP, ultra širokokotno kamero 8 MP in kamero 5 MP telemakro.

Idealno darilo za otoka ali najstnika. Xiaomi 11 Lite 5G NE je primeren za prvi telefon.

Vstopite v svet naprav Xiaomi Le korak vas loči do popolnega prazničnega darila. Vstopite v trgovino Xiaomi v Mariboru in Ljubljani ali nakupujte v spletni trgovini mi-store.si.

