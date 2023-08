Furs ponovno svari pred prevaranti

Finančna uprava RS (Furs) ponovno opozarja na poskuse prevar z lažnimi elektronskimi in sms-sporočili. Sporočilo glede preplačila davka je videti, kot da je pošiljatelj Furs, kar pa ne drži. Zavezance pozivajo k previdnosti. »Ne nasedajte, ne odgovarjajte nanje in predvsem nikamor ne sporočajte ali vpisujte svojih podatkov,« so zapisali.

Poudarili so, da Furs od zavezancev nikoli ne zahteva, da vnašajo svoje osebne podatke ali podatke o transakcijskih računih v spletne povezave ali sms-sporočila. To je vsekakor znak, da gre za prevaro, so zapisali.

Zavezancem svetujejo, naj sporočila izbrišejo in naj nikamor ne vpisujejo nobenih podatkov. V primeru, da je že prišlo do finančnih transakcij in je zavezanec oškodovan, pa naj to takoj prijavi policiji.

Svoje podatke glede stanja plačil in obveznosti do Fursa lahko vsak v vsakem trenutku preveri na portalu oz. v mobilni aplikaciji eDavki. V primeru vprašanj je na voljo klicni center, za fizične osebe na številki 08 200 1001, za pravne pa na številki 08 200 1003.