Furs opral škofa Sajeta

Pred slabima dvema letoma so govorice vrgle senco dvoma na delovanje novomeškega škofa Andreja Sajeta, ki je pred posvetitvijo širil božjo besedo v slovenskem jeziku tudi na avstrijskem Koroškem. Tam je – ob vodenju maš v dveh farah – skrbel za blagoslove, pisal sporočila vernikom ...

V javnosti so se takrat pojavili dokumenti, iz katerih je bilo razvidno, da tožilstvo preiskuje škofa zaradi suma davčne utaje. Koroška katoliška cerkev je za Novice potrdila, da je bil »škof msgr. dr. Andrej Saje pred posvetitvijo v škofa dejaven v krški škofiji kot pomožni duhovnik,« a podrobnosti niso razkrili »zaradi varstva osebnih podatkov«.

S tem je zadeva zame zaključena in dokončno pojasnjena.

Včeraj je Saje prek Slovenske škofovske konference javnosti posredoval izjavo o zaključku preiskave: »Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) je devetega maja 2024 izdala odločbo z ugotovitvijo, da sem svoje prejemke v krško-celovški škofiji na avstrijskem Koroškem prijavil pravilno,« je oznanil svojo nedolžnost ter pojasnil, da ga je Furs preiskoval »zaradi anonimne prijave v letu 2022, ker naj ne bi pravilno prijavil svojih prejemkov iz naslova maševanja oziroma pastoralne pomoči v župnijah Sele in Bajdiše v omenjeni škofiji«. A Furs ni ugotovil nepravilnosti pri plačevanju dohodnine in davkov, navaja škof Saje ter sklene: »S tem je zadeva zame zaključena in dokončno pojasnjena.«