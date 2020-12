Furs opozarja starše, da delajo veliko napako

V Finančni upravi RS (Furs) v zadnjih dneh opažajo, da nekateri zavezanci ne uveljavljajo pravilno povračila izgubljenega dohodka v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok, saj želijo z eno vlogo pridobiti 500 ali 750 evrov povračila, kar pa ni pravilno.



Če karantena ali obveznost varstva otrok traja več kot 10 dni (npr. vrtec je zaprt več kot 10 dni), se vloži nova vloga, v kateri mora biti razvidno obdobje trajanja varstva. Ena vloga se torej vloži za obdobje 10 dni karantene ali obdobja varstva otrok. Če je to obdobje daljše, se mora vložiti nova vloga (npr. za obdobje 30 dni obveznosti varstva otrok se vložijo tri vloge). Pri tem ni pomembno, na koliko otrok se varstvo nanaša. Višina povračila ni odvisna od števila otrok, temveč od trajanja oz. obdobja varstva.



V primeru varstva otroka lahko zavezanec v mesecu dni prejme povračilo v do 750 evrov, vendar: za vsakih 10 dni varstva mora biti vložena nova izjava, v opisu pa mora biti razvidno za katerih 10 dni varstva se nanaša (npr. 2. 11. 2020–11. 11. 2020, 12. 11. 2020–21. 11. 2020). Počitnice ne veljajo za varstvo otrok Pri tem poudarjajo, da odlok vlade o zaprtju vrtcev velja od 26. oktobra dalje, za šolarje pa šele s podaljšanjem počitnic, torej od 2. novembra dalje oziroma z začetkom pouka na daljavo, to je od 9. novembra dalje. Novoletne počitnice ne veljajo za višjo silo varstva otrok.



Rok za oddajo vloge je 31. december, naslednjo (zadnjo) tranšo izplačila pa bo Furs nakazal 10.januarja naslednje leto. Izjava za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za oktober, november in december je na voljo na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.



Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok pripada tudi od 250 do 750 evrov, a samo če ne bodo zaprosili za mesečni temeljni dohodek. Ukrepa se namreč izključujeta.