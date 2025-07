Furmani se vračajo: Postojna v znamenju konjskih vpreg, godbe in lovskega golaža

Turistično društvo Postojna v sodelovanju z Občino Postojna in Postojnsko jamo v Parku Postojnska jama to nedeljo organizira že 32. tradicionalni Furmanski praznik. Bogat program vseslovenske etnološke prireditve se bo začel že ob 9. uri, ko se bodo predstavili številni obrtniki in prikazali svoje dejavnosti, ki se navezujejo na tematiko furmanstva – od zvokov frajtonaric, pokanja z biči, jahanja konj do vožnje z zapravljivčki. Domače kinološko društvo bo predstavilo spretnosti psov, predstavniki LD Brkinov, Krasa in Notranjske se bodo pomerili v pripravi lovskega golaža.

Osrednja prireditev se bo začela ob 16. uri, ko bo izpred Supernove Mercator centra krenila povorka voz, ki jo bodo spremljali številni konjeniki. Povorko, na čelu katere bo Postojnska godba 1808 s povirskimi mažoretkami, bo komentirala voditeljica Marjana Grčman. Na poletnem razigranem večeru letošnjega Furmanskega praznika bodo od 18. ure dalje posebni glasbeni gostje, to bo skupina Primorski fantje. Praznik bo spremljala bogata kulinarična ponudba z okusnimi furmanskimi jedmi. Obiskovalce bo iz mesta na prireditveni prostor vozil brezplačni mestni avtobus Furman.