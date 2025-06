Fundacija Boštjana Bandlja presenetila: namesto stotaka so invalidi dobili po 200 evrov pomoči

Fundacija Boštjana Bandlja je marca na svoji spletni strani objavila razpis za enkratno donacijo v višini 100 evrov za invalide z nizkimi pokojninami oziroma tiste, ki imajo pokojnino 800 evrov ali manj. Takrat so v fundaciji ocenjevali, da je upravičencev do takšne pomoči več kot 30.000, je dejala Nina Bandelj, predsednica Ustanove Fundacija Boštjana Bandlja: »Želimo pa pomagati prav vsem.«

V fundaciji so se obvezali, da bodo invalidom denar nakazali med 20. in 30. junijem, a so donacije nakazali že prej. Nina Bandelj je zadovoljna, da so preverili vse podatke in sredi tega tedna nakazali ne po 100, tako kot je bilo objavljeno v razpisu, temveč kar 200 evrov vsakemu, ki se je javil na razpis in ustrezal razpisnim pogojem: da je državljan Slovenije in ima invalidsko pokojnino, ki februarja letos ni presegla 800 evrov.

Številka upravičencev še ni dokončna, ker bodo nekateri pravilne podatke sporočili naknadno.

Po 200 evrov so nakazali 4475 prejemnikom, vendar številka še ni dokončna, ker so še čakali na nekaj prijaviteljev, ki niso poslali pravih podatkov. »Žal so se namreč nekateri prijavitelji zmotili in pri prijavi navedli napačno številko bančnega računa, tako da smo porabili kar precej časa, da smo to razvozlali,« pravi Nina Bandelj. Končna številka vseh prejemnikov bo objavljena na njihovi spletni strani.

Po prvotnih ocenah naj bi bilo več kot 30.000 upravičencev do takšne pomoči. FOTO: Jože Suhadolnik

Fundacija, ki je bila ustanovljena decembra 2021, je invalidom v prvem krogu razdelila 895.000 evrov. To je bil prvi razpis za invalide, saj so imeli v letih 2022 in 2023 razpis za plačilo enomesečne vrtčevske oskrbnine. Prvo leto so financirali 10.317 oktobrskih vrtčevskih oskrbnin v skupnem znesku 1,9 milijona evrov, povprečni znesek oskrbnine pa je bil 190 evrov. Jeseni 2023, ko so pričakovali podobno število vlog, pa so na razpis prejeli več kot 18.000 vlog, odobrili so jih 9942 v skupni višini 2,1 milijona evrov, povprečni znesek oskrbnine pa je bil 218 evrov.

Avgusta in oktobra 2023 pa je fundacija v sodelovanju z občinami, v katerih so avgustovske poplave povzročile največ škode, izbrala 20 družin in posameznikov, ki so jim podarili novo osebno vozilo. Vrednost vseh vozil, registracije in zavarovanja je bila 413.300 evrov.

Tudi za otroke

»V fundaciji se osredotočamo na pomoč, ki jo ponujamo neposredno čim večjemu številu posameznikov z razbremenitvijo dela stroškov,« pravi Nina Bandelj o namenu njihove ustanove, ki se imenuje po Boštjanu Bandlju. Ta je leta 2008 ustanovil podjetje Belektron in ga razvil v enega največjih trgovcev na veleprodajnem trgu emisijskih kuponov.

Podjetje ima sedež v Ljubljani in skoraj vse prihodke ustvari v tujini. Vsega 10 zaposlenih je po poslovnem izidu eno največjih slovenskih podjetij. Obvladujejo med enim odstotkom in dvema globalnega trga emisijskih kuponov. V letu 2023 je Belektron ustvaril nekaj manj kot 3,2 milijarde evrov prihodkov od prodaje, vrednost premoženja Boštjana Bandlja pa je, po ocenah, 276 milijonov evrov.

Nina Bandelj je ob objavi razpisa za invalidno upokojene z nizkimi pokojninami dejala, da Boštjan Bandelj »kot slovenski podjetnik čuti moralno zavezo, da svoje uspehe deli s skupnostjo, v kateri je odraščal, se izobraževal in v kateri živi in bo prostor blaginje za Slovenke in Slovence.«

Fundacija še naprej financira psihoterapevtsko pomoč za otroke in mladostnike od šestega razreda osnovne šole do konca srednje šole, za katero se je mogoče prijaviti prek razpisa na njihovi spletni strani. Zanimanje za to je zelo veliko. »Sodelujemo s 15 psihoterapevti, ki nam jih je predlagala Slovenska krovna zveza za psihoterapijo,« pravi Nina Bandelj.