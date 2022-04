Fulfillment centri – učinkovit najem skladišča in pošiljanje paketov po Sloveniji in v tujino

Tudi v Sloveniji se je razvila pestra ponudba fulfillment centrov, ki slovenskim spletnim trgovcem ponujajo ugodne možnosti skladiščenja izdelkov in njihovega odpošiljanja po ugodnejših cenah.

Kaj konkretno to pomeni za spletne trgovce in kakšne storitve ponujajo slovenski fulfillment centri, nam je v intervjuju povedal Damir Vidan, vodja Warehouse.si, enega najbolj znanih fulfillment centrov pri nas.

Pozdravljeni, za začetek nas zanima, kako ste dobili idejo o vzpostavitvi slovenskega fulfillment centra?

Če sem popolnoma iskren, tople vode v tem primeru nismo odkrivali. Ker smo se tudi sami aktivno ukvarjali s spletno prodajo, smo zaznali to potrebo, saj nam je skladiščenje vedno večjega števila izdelkov in njihovo pošiljanje povzročalo vse več težav, v našem primeru predvsem časovnih in kadrovskih. Cene najema ali nakupa skladišč so posebej v Ljubljani izredno visoke, zunaj Ljubljane pa se podjetja ukvarjajo predvsem s pomanjkanjem ustreznega kadra. Z rednimi skoki cen pošiljanja paketov pa se v zadnjem času spoprijemamo prav vsi spletni trgovci.

Analizirali smo slovenski trg in zaznali, da bi mnogi spletni trgovci radi »outsourcali« to storitev, a neke velike izbire niti niso imeli. Po vzoru tujine smo se odločili, da razvijemo moderen, digitaliziran fulfillment center s skladiščem v Ljubljani, ki tako spletnim trgovcem iz manjših mest omogoča tudi osebni prevzem na frekventni lokaciji v Ljubljani.

Ali nam lahko opišete, kako ste se lotili postavitve fulfillment centra?

Naša prednost je v tem, da smo se že vsaj 5 let sami ukvarjali s skladiščenjem in odpošiljanjem paketov po vsem svetu, zato smo imeli osnove že urejene, prav tako pa smo imeli tudi vzpostavljene dobre odnose s partnerskimi dostavnimi službami, katerih večina je izrazila interes za sodelovanje.

Po vzoru znanih tujih centrov smo se odločili, da celoten postopek digitaliziramo, kar pomeni, da vzpostavimo sledljivost od trenutka prevzema robe do končnega sprejema paketa s strani kupca, možnost preverbe stanja v vsakem trenutku, vse skupaj pa podpremo s 24/7 videosistemom, ki zmanjšuje možnost napak oz. omogoča odkrivanje in preverbo le-teh.

Ko sva že pri napakah, ali jih je veliko?

Tukaj se je treba zavedati, da je bistvo našega dela še vedno odvisno od človeškega dejavnika, ki je najbolj izrazit pri pakiranju izdelkov. V preteklosti smo imeli tudi sami občasno težave z zaposlenimi, ker so bili površni - zapakirali so npr. napačne izdelke ali poslali napačno število izdelkov, zaradi česar so bile stranke razočarane, mi pa smo imeli dodatne stroške.

Te napake smo želeli zmanjšati na najmanjšo možno raven, zato smo razvili sistem, ki pakiralcu na pakirnem mestu pokaže, točno kateri izdelek je treba zapakirati, število kosov, tip embalaže, kako ga zaščiti itd. Pakiralec je opremljen s skenerjem, zato da v vsakem trenutku vemo, kdo je pakiral kateri paket, kdaj ga je zapakiral, kdaj ga je odposlal in posledično lahko za nazaj prek videoposnetkov preverimo (in dokazujemo), ali so bili paketi poslani pravilno.

To nam je omogočilo tudi, da močno skrajšamo postopek uvajanja novih pakiralcev. Tem zdaj sploh ni treba poznati vseh izdelkov in njihovih specifik, saj jim vse potrebno skomunicira že sam sistem, pakiralci pa se lahko tako osredotočajo zgolj na pakiranje. Tako smo izjemno zmanjšali število napak in ponosno lahko trdim, da jih zdaj skoraj ni več.

Slišati je preprosto, zakaj si torej takšnih sistemov ne vzpostavijo trgovci sami?

Iz preprostega razloga – ker gre za nekajletni proces, ki je ne samo zamuden, ampak tudi finančno težko dosegljiv, posebej za manjše in srednje trgovce. Večina trgovcev niti nima dovolj velike ekipe, da bi se lahko določeni zaposleni ukvarjali samo s sistemskim razvojem. Prav tako pa gre za večji finančni vložek, ki se težko pokrije, če ga razvijaš le zase in ne pošlješ vsaj nekaj 100 paketov dnevno.

Kaj vaš fulfillment center še ponuja svojim strankam poleg klasičnega skladiščenja in pošiljanja paketov?

Zase radi rečemo, da smo butični fulfillment center, ki se trudi čim bolj približati željam svojih strank. V našem poslu je namreč tako, da ima vsaka stranka svoje želje ali zahteve. Nekateri pošiljajo nekajgramske pošiljke v kuvertah, drugi 30-kilogramske izdelke, eni želijo imeti svoje lastne škatle, drugi zgolj čim cenejšo embalažo. Vsem pa je skupno eno – želijo čim bolj kakovostno storitev po čim nižji ceni. In tu smo videli svojo priložnost.

Našim strankam zato ob osnovnih storitvah pripada tudi osebni skrbnik podjetja, ki skrbi za podporo in ima pregled nad avtomatičnim posodabljanjem statusov, tako da lahko svojim strankam v vsakem trenutku pove, kaj se dogaja z njihovimi paketi. Kot že rečeno, ponujamo tudi možnost osebnih prevzemov v Ljubljani, še posebej pa smo ponosni, da lahko strankam zagotovimo tudi ugodnejše cene pošiljanja paketov po vsem svetu prek naših partnerjev.

Kako pa so se na vašo novo storitev odzvala partnerska podjetja, torej dostavne službe?

V idealnem svetu bi takšna storitev navdušila vsa dostavna podjetja, saj jim močno olajšamo delo. Pakete za več podjetij lahko pobirajo na enem naslovu, vsi so enako urejeni in pravočasno pripravljeni, zmanjša se število emisij v zraku, število nepotrebnih voženj in strošek transporta. A žal je predvsem v Sloveniji še vedno prisotna neka skeptičnost in nepotrebna skrb, da bi bila dostavna podjetja zaradi takih partnerstev na slabšem.

Veseli pa nas, da smo partnerstvo dosegli s tistimi dostavnimi službami, ki jih tudi sami priporočamo svojim strankam. Za dostavo v Sloveniji smo se tako odločili za sodelovanje z DPD Slovenija, v tujini pa se prilagajamo vsaki stranki (predvsem glede na dimenzijo paketov, željen čas dostave, željeno ceno itd.) in imamo pester krog dostavnih služb, s katerimi sodelujemo, med njimi so tudi največje, kot so DHL, Fedex, UPS, Cargo partner in Packeta.

Da razmišljamo in delujemo v pravi smeri, nam pove tudi pohvala ene od naših strank, ki nam je sama iskreno priznala, da smo ji že pri pošiljanju paketov zagotovili toliko boljšo ceno, da ima zato vse naše storitve skoraj »zastonj«, saj zdaj plačuje vse skupaj toliko, kot je prej samo za pošiljanje.

Kot smo razbrali s tujih spletnih forumov, je težava mnogih trgovcev, da s pošiljanjem prek fulfillment centrov izgubijo direktna nakazila odkupnin na svoj račun, saj to poteka prek fulfillment centrov in trgovci posledično prejmejo nakazilo odkupnin z velikim časovnim zamikom. Kako vi rešujete to težavo?

Odlično vprašanje, to je namreč ena od glavnih težav, na katero smo hitro naleteli tudi sami. Vse navedeno drži, saj če v verigo nakazil dodate še eno podjetje, torej fulfillment center, se zgodi, da na primer kupec plača odkupnino paketa dostavni službi v začetku meseca, dostavna služba potrebuje 7-14 dni, da jo nakaže fulfillment centru, ta pa še dodatnih 7-14 dni, da odkupnino nakaže nazaj trgovcu. V praksi se to potem kaže tako, da trgovci na nakazilo čakajo tudi po mesec dni. To seveda obupno vpliva na »cashflow« in lahko (sploh manjšim podjetjem) ogrozi poslovanje.

Mi smo se zato odločili, da se v denarni tok trgovcev ne bomo vpletali. Sicer poskrbimo, da jih povežemo z našimi dostavnimi partnerji, da lahko pridobijo posebne pogoje, vendar z dostavljavci podpišejo pogodbo sami, s čimer pridobijo tako direktna nakazila denarja na svoj račun kot tudi možnost direktne komunikacije z dostavnimi službami. To je zagotovo ena od naših velikih konkurenčnih prednosti.

Kako pa lahko spletni trgovci pristopijo do vas in kako poteka proces priključitve k vašemu fulfillment centru?

Tukaj moramo poudariti, da trenutno povpraševanje presega zmožnosti ponudbe in se lahko zgodi, da nastajajo čakalne vrste, saj ne moremo ustreči vsem, še posebej ne tistim, ki bi želeli začeti »jutri«.

Sam proces pa poteka tako, da trgovci najprej izpolnijo krajšo anketo, iz katere razberemo njihove osnovne potrebe, nato pa naredimo videoklic, v katerem se pogovorimo o vseh njihovih željah in naših zmožnostih. Naslednji korak je podpis pogodbe z nami, kjer so zajete končne cene za storitve, ki jih želijo trgovci, hkrati pa jih lahko povežemo z ustreznimi dostavnimi službami za podpis pogodb (če nimajo že obstoječih pogodb). Zadnji korak je tehnična implementacija oz. povezovanje sistemov trgovcev z našim sistemom – torej zagotavljanje, da se tudi v tem koraku izognemu odvečnemu ročnemu delu in da trgovci pridobijo možnost, da z nekaj kliki dnevno odpošljejo vse željene pakete, nazaj pa z naše strani avtomatično pridobivajo podatke o stanju paketov.

Tu so v manjši prednosti trgovci, ki delujejo na sistemu WooCommerce, saj imamo na voljo modul WooCommerce, ki tehnično implementacijo dobesedno skrajša na nekaj klikov. Drugi trgovci, posebej tisti z lastnimi rešitvami sistemov, pa dobijo API-dokumentacijo, ki jo potem njihov IT-oddelek lahko prilagaja po lastnih željah.

Za konec še zadnje vprašanje – za katere trgovce menite, da je vaša storitev najbolj primerna in kako lahko zainteresirani vzpostavijo stik z vami?

Ker sem tudi sam spletno trgovino vzpostavil »iz nič«, sem prepričan, da je takšna storitev najbolj primerna v trenutku, ko podjetnik, ki dela sam, oceni, da mu ukvarjanje z izdelki (prevzemi, skladiščenje, pakiranje) jemlje preveč časa, ki bi ga lahko izkoristil bolje, predvsem za marketing in razvoj. Poleg tega menim, da je storitev fulfillmenta primerna vse do trenutka, ko podjetje zraste na raven, da se mu finančno splača vzpostaviti lastno pakirnico z več zaposlenimi (po naši oceni je to smotrno pri minimalno 300 paketih/dan). Vsekakor pa se, kot rečeno, sodelovanje z nami splača že zato, da lahko pomagamo pri pridobitvi ugodnejših cen za dostavo po Evropi, saj imamo zaradi večjega skupnega števila paketov boljše pogoje, kot jih ima posamezen trgovec, in smo kot partner bolj zanimivi za dostavne službe.

Hvala, ker ste nam omogočili tudi mini reklamo, da lahko vse zainteresirane povabim, naj obiščejo našo spletno stran https://warehouse.si/, kjer najdejo podrobnejše opise naših storitev, nekaj mnenj obstoječih strank, okvirne cenike in seveda tudi vse naše kontakte.

Želimo vam veliko uspehov z vašim projektom!

Hvala lepa za vse želje in lep pozdrav!

