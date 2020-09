Frizbi namesto palice in žogice za golf

Ob konjih v Lipici še disk golf FOTO: Kobilarna Lipica

Igrišče na Kopah FOTO: Facebook

Tudi tekmovanja

Disk golf je lahko sproščujoča družinska igra, saj je cilj končati progo v čim manj metih, obenem pa se razvija v atraktiven šport na mednarodni ravni.

Vadba za vse telo

600

metrov je dolgo lipiško igrišče.

»Disk golf je igra, zelo podobna tradicionalnemu golfu, le da namesto udarjanja žogice v luknjo mečemo frizbi, torej leteči disk, v posebej oblikovano kovinsko košaro. Cilj je enak: končati progo v čim manj metih.Po začetnem iz tako imenovane izmetne cone igralec vsak naslednji met začne na mestu, kjer je pristal prejšnji frizbi,« opisujejo igro v Disk golf zvezi Slovenija. Dodajajo še, da drevesa, grmičevje in razgiban teren okoli poti leta diska zagotavljajo prav poseben izziv za golfista. Za igranje disk golfa obstajajo posebna pravila. V Sloveniji so do zdaj uredili nekaj igrišč, kjer ga že igrajo, med drugim v parku Martina Krpana v Domžalah, Murski Soboti in na Mežici ter na Arehu, Kopah in Ravnah na Koroškem, pred kratkim pa so nova igrišča odprli v Lipici in Planici.»Disk golf je lahko sproščujoča družinska igra, saj je cilj končati progo v čim manj metih, obenem pa se v razvija v atraktiven šport na mednarodni ravni,« pravijo v Kobilarni Lipica. »Igrišča so sonaravna, saj se nanje postavijo le košare, v katere igralci mečejo diske, obenem se označi začetek vsake proge. Z željo, da bi gostje po odprtju prenovljenega hotela Maestoso preživeli več dni v Lipici, predvsem pa, da bi po doživetju stika s čudovitimi belimi lipicanci preživeli več časa aktivno v naravi, smo v Lipici odprli novo disk golf igrišče s šestimi progami. Naše igrišče se je tako pridružilo okrog 10.000 v več kot 50 državah sveta, med katerimi so na prvem mestu skandinavske dežele in ZDA.«»V Sloveniji je lipiško igrišče za disk golf sedmo, namenjeno je zabavi, sprostitvi in igri v družbi tistih, ki jih imamo najraje. Med igro se gradijo pozitivni odnosi, to je priložnost za spoznavanje novih prijateljev, saj so igralci zelo družabni in odprti,« je pojasnil direktor Holdinga Kobilarna Lipica. Čeprav je igrišče družinsko in dolgo približno 600 metrov, se je izkazalo, da z naklonom in drevesi ponuja dovolj izzivov za zanimivo in privlačno igro. »Želja nas vseh je, da novo igrišče pritegne tako igralce iz lokalnega okolja kot mlade in družine,« je dejal župan občine Sežana, medtem ko je vodja marketinga in prodaje v Holdingu Kobilarna Lipicapojasnil, da se lahko lipiško igrišče v prihodnje – z dodatnimi mobilnimi košarami – razvije tudi v prizorišče tekmovanj v disk golfu, ki v Sloveniji potekajo pod okriljem Disk golf zveze Slovenije, saj so ga zasnovali oblikovalci dunajskega studia Andres Golfen.Pred dnevi so novo igrišče za disk golf odprli še v Nordijskem centru Planica. Tako sledijo strategiji ponudbe aktivnosti, ki so edinstvene in jih ni moč preizkusiti na vsakem koraku. Kot pravijo v Planici, gre za najbolj personalizirano igrišče v Sloveniji, saj zgodba v celoti sledi nordijskemu športu. Igra je pravi izziv za vso družino, skupino prijateljev ali organizirane dogodke.Z igriščem za disk golf se od konca oktobra lani lahko pohvalijo tudi v Domžalah. »To je častna in kulturna igra, zato boljši igralec igra prvi ter tako olajša neizkušenim prepoznavanje terena,« praviz Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. »Disk golf razgiba in krepi tako zgornji kot spodnji del telesa, je dolgotrajna oblika aerobne vadbe, spodbuja kombinacijo telesne in duševne vadbe in predstavlja zelo majhno tveganje za poškodbe. Krepi koncentracijo, spodbuja fair play ter ponuja športno sprostitev v naravi. V Krpanovem disk golfu je postavljenih sedem košev. Eden je vadbeni, namenjen tudi igranju iger s frizbijem, s katerimi lahko udeleženci urijo spretnost metanja diska, kot sta natančnost zadevanja, hitrosti metanja in podobno.«Pomembno pravilo je skrb za varnost. Mete se sme izvajati le, ko smo prepričani, da ni nikogar na progi ali v bližnji okolici. Vsak igralec je odgovoren za svoje mete, starši pri tem pomagajo otrokom. Kadar disk poleti v neželeno smer, pa je smiselno ljudi ob progi glasno opozoriti s preprostim: »Pazi!«