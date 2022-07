Raaaouuuuul!« se je razlegalo iz zvočnikov, občinstvo pa je tulilo, ko je Raoul Schneeberger prevozil celotno veliko linijo frirajderskega festivala Flat Out Days 2022, ki ta teden (do nedelje zvečer) poteka pri Kočevju. Poba je res car, še posebno ko pomisliš, da je star komaj trinajst let in da so bili skoki na progi res gromozanski. Flat Out Days je pač dogodek za najboljše frirajderje, kakor bi najlažje opisali gorske kolesarje, ki prisegajo na gravitacijske discipline, spretnosti na kakršnem koli terenu in velike skoke. Prvi skok velike linije s skokom v zavoj Tedenski festival ...