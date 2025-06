Fridrihštajn: en vrh, en grad, devet dni in 1500 šolarjev (FOTO)

Ali se da v vsega devetih dneh na Fridrihštajn, 970 metrov visok hrib nad Kočevjem – to leži 500 metrov nižje –, spraviti 1500 učencev in 150 učiteljic s štirih osnovnih šol, ki se imajo ob tem še lepo? V Kočevju to ni nemogoče, saj so tak izziv izpeljali v okviru letošnjega tematskega leta. To je bilo letos namenjeno zgodbi o prepovedani ljubezni med Veroniko Deseniško in Friderikom II. Celjskim, ki sta na gradu Fridrihštajn preživela nekaj časa. Kočevski turistični vodniki vam bodo zagotovili, da sta tu preživela najlepše skupne dni.

»Kako otrokom digitalne dobe približati 600 let staro zgodbo, polno neznank in nepreverjenih dejstev? Odgovor je enostaven: zgodbo morajo doživeti in videti tisto, kar tudi po dolgih stoletjih še vedno tiho priča o prepovedani ljubezni, očetovi jezi in nesrečni usodi,« pravi Tina Kovačič, vodja projekta RTM Kočevska (Rad te imam, Kočevska). Namenjen je otrokom in mladim in je zagotovo najpomembnejši del tematskega leta, saj z njim že 13 let sporočila, zaradi katerih so tematska leta sploh nastala, prenašajo med otroke in mlade.

Pohodniki so se med potjo ustavili tudi pri kopi.

Spominska fotografija na vrhu, pri Veronikinem sedežu, ki je na Fridrihštajnu.

Prvo tematsko leto so v občini Kočevje razglasili leta 2011, saj je prevladala ugotovitev, da zaradi izjemne kočevske zgodovine – v začetku druge svetovne vojne so se prvotni prebivalci, kočevski Nemci, ki so na tem območju živeli 600 let, množično izselili – tam obstaja vrzel v toku časa. »Prekinilo se je tudi prenašanje pomembnih zgodb iz preteklosti, ki pomagajo pri oblikovanju osebnosti in odnosa do območja, kjer živiš,« pravi Tina Kovačič.

Priseljenci, ki so izpraznjeno pokrajino naselili po drugi svetovni vojni, so v iskanju boljšega življenja začeli skupaj ustvarjati novo kočevsko zgodbo, ki pa potrebuje tudi zgodbe iz preteklosti te gozdnate pokrajine. Zato so s tematskimi leti začeli izpostavljati temo, osebo ali dogodek, ki je zaznamoval Kočevsko in/ali širše okolje. »V okviru tematskih let pripravljamo različne aktivnosti, s katerimi želimo ustvariti pozitivno zgodbo in jo predstaviti tako, da postane vir navdiha za ustvarjanje, podjetniške ideje, nosilka lokalne identitete in ponosa na domače kraje,« pravi Tina Kovačič.

Pohod v okviru RTM Kočevska bo otrokom ostal v spominu.

Na začetku poti, nad kamnolomom

Najvišje ležeči grad Fridrihštajn je najvišje ležeči grad v Sloveniji. Je eden od štirih, ki so jih zgradili grofje Celjski, saj je bilo več kot 120 njihovih gradov že zgrajenih. Fridrihštajn je tudi edini grad v Sloveniji, ki se imenuje po osebi, po Frideriku II. Celjskem, ki je gradnjo naročil leta 1422.

Na začetku so bila tematska leta posvečena ljudem, ki so tesno povezani s Kočevskim: gozdarju in naravovarstveniku Leopoldu Hufnaglu, Petru Kozlerju, avtorju prvega zemljevida slovenskih dežel, slikarju Milanu Butini, kiparju Stanetu Jarmu, Hansu Ramorju, prvemu kočevskemu pilotu in graditelju letal. Potem so tematska leta namenili širšim temam, ki so prav tako odločilno povezane s Kočevsko: kmečkim uporom, krošnjarskemu patentu, oskrbi z vodo in elektriko, 150. obletnici Gimnazije Kočevje, raznolikim kulturam, ki so na Kočevskem, čebelam in čebelarstvu, športu in 550. obletnici mesta Kočevje.

Kdor se povzpne do gradu Fridrihštajn, lahko z informativnih tabel izve zgodbo o Veroniki in Frideriku.

Skupaj so hodile generacije učencev, ki so morda na različnih šolah, a se poznajo iz vrtca ali kako drugače.

2011. so v občini Kočevje razglasili prvo tematsko leto.

Januarja so v okviru RTM Kočevska sprejeli odločitev, da vse kočevske osnovnošolce peljejo na Fridrihštajn. »Gradnjo gradu je naročil Friderik II. Celjski v upanju, da bo s svojo ljubeznijo Veroniko tukaj našel zavetje pred očetovim neodobravanjem in jezo,« pravi Tina Kovačič, ki o ostalinah gradu Fridrihštajn na istoimenskem vrhu pravi, da so neme priče šestih stoletij kočevske zgodovine: »Skrivnostna zgodba, prijeten naravni okvir in krasen razgled na Kočevsko privlačijo različne generacije obiskovalcev.«

Pohodnike so v gozdu čakale različne zanimivosti, ki so jim popestrile pot.

Vzpon na Fridrihštajn je prijeten tudi poleti, saj poteka po prijetni senci.

Zato se je v devetih dneh na ta posebni vrh povzpelo skoraj 1500 učencev štirih kočevskih osnovnih šol: Ljubo Šercer, Ob Rinži, Zbora odposlancev in Stara Cerkev ter del dijakov Gimnazije in srednje šole Kočevje. »Večina otrok in tudi nekaj učiteljic je bila na vrhu prvič. Vsi pa smo bili neizmerno zadovoljni z doseženim ciljem in pogledom na jezero, šolo in domačo vas,« pravi sogovornica. V sklopu projekta so pripravili še predavanje o Celjskih grofih za vse učiteljice osnovnih šol in Gimnazijo in srednjo šolo Kočevje, izdali pa so tudi zloženko z zgodbo o Veroniki in Frideriku, ki sta jo ustvarili domačinki Laura Petan, ki je napisala tekst, in Nana Colnar, ki je zloženko ilustrirala.