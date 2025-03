»Molili ste za mojo hčer, ki je bila v kritičnem zdravstvenem stanju, vzroka pa niso mogli odkriti. Prosili smo vas, da še vi trkate na usmiljeno Jezusovo in Marijino srce. Vsi v družini smo zelo hvaležni za molitveno podporo, saj se je po molitvi hčerino stanje občutno izboljšalo,« se glasi ena od zahval, ki je tesno povezana z Marijo, kraljico miru s Kureščka, kamor često zahajajo romarji in s pogledom proti kipu Marije prosijo za pomoč v stiski. »Mati Marija, hvala ti za vse darove, ki sem jih prejela. Še se ti priporočam in izročam sebe in svojo družino,« je druga zahvala, ki jo najdemo v ...