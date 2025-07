Francoske krave pod Korovsko goro (FOTO)

Res moraš paziti, kam stopiš, ko te Erik in Anica Benko iz Gornjih Črncev pri Cankovi, samo streljaj od meje z Avstrijo, popeljeta po dvorišču svoje ekološke kmetije. Med noge se ti lahko kaj hitro zamotata dva navihana kosmatinca ali pa te obkrožijo race tekačice, gosi, jata kokoši z majhnimi piščanci. Da o skoraj orjaškem belem petelinu, ki se arogantno postavi predte in ti ne dovoli naprej, sploh ne govorimo.

Erik in Anica s sinom Denisom gospodarita na ekološki kmetiji. Ne uporabljata nobenega škropiva ne umetnega gnojila, tudi v peči za ogrevanje ni prostora za premog ali kurilno olje.

Pod Korovsko goro se razprostirajo travniški sadovnjaki s sveže zasejanimi cepiči starih jablan. FOTOgrafije: Andrej Bedek

Že od mladih nog sta zavezana naravi. Pod vznožjem Korovske gore, kjer so vsenaokoli gozdovi (kor po domače pomeni gozd, od tod tudi ime Korovska gora), pač ne gre drugače. Narave pa je na voljo, sta rekla oba, čedalje manj, zato je treba nenehno skrbeti zanjo. To je tudi glavno vodilo Benkovih.

40 HEKTARJEV obsega njihova ekološka kmetija.

Kmetujejo na 40 hektarjih zemlje. Večino pridelka na njivah, ječmena ter rdeče in črne detelje je na voljo za krmo goveda. Trideset krav dojilj imajo, ki se skoraj vse leto pasejo na prostem. Gre za trdoživo pasmo francoskega goveda Blonde d'Aquitaine, ki je vajeno razmer, kakršne so letos pri nas, ko se že maja in junija soočamo s sušo in pomanjkanjem paše. Zato imajo na kmetiji krme dovolj za eno leto vnaprej.

Erik in Anica Benko imata sleherno jablano označeno.

Živali gredo ob primerni teži v zakol. Domače in neoporečno meso je čedalje bolj zaželeno, zato prihajajo k njim kupci celo iz Celja. Reja in zakol sta prirejena tako, da je njihova sveža govedina na voljo še tudi med božičnimi prazniki. Redijo tudi damjake. Tudi njihovo meso je nadvse okusno. A na vroč julijski dan, ko smo bili v Gornjih Črncih, jih ni bilo na spregled. Veliko bolj prijetno jim je bilo v senci ograjenega pašnika.

Genska banka

Erik ne more iz svoje kože. Žlahtnica. Mašanka. Jakobovka. Jutranja zarja. Rdeči mesec. Bobovec. Carjevič. Ilcerjev rožnik. Imena starih sort jabolk kar stresa iz rokava. Letos je zasadil že 240 tovrstnih cepičev sadnega drevja, in to na površini kar okoli 12 hektarjev travniških sadovnjakov. Vsaj tretjina je starih sort oziroma tistih, ki so jih na Slovenskem vzgajali, ko je tu vladala še Marija Terezija.

Mihec je mladi plemenski bikec ki takoj steče k lastniku, ko ga ta pokliče po imenu.

Medtem je zase ustvaril prav posebno gensko banko. Prepričan je, da je največja daleč naokoli. Načrtuje, da bodo govedo in damjaki v dveh ali treh letih, ko bodo jablane dobile prve plodove in ponudile že nekaj sence, to nadvse radi izkoristili. Pasli se bodo v okolici, posladkali s sladkimi jabolki, veselo razlaga. Seveda bodo jabolka na voljo še komu. Predvsem pa bodo popolnoma naravno pridelana.

Erik, ko govori o govedu in sadovnjaku, razlaga preudarno. Dotakne se tudi razmer onkraj Korovske gore, ki vladajo pri naših severnih sosedih. Pravi, da imajo Avstrijci več posluha za sobivanje kmetovalca in narave. Če slovenska država daje 600 evrov subvencije za en hektar travniškega sadovnjaka, je avstrijska precej bolj radodarna, čez mejo se na hektar dobi namreč kar 16 tisočakov!

Ker je na naslovu Benkove kmetije v 30. letih prejšnjega stoletja že obratovala tudi gostilna in je v spregi z sosedom mesarjem že takrat poslovala z živino, bosta Erik in Anica Benko tradicijo njune kmetije, ki je nekoč obsegala celo že 100 hektarjev, nadaljevala. Kmetovanje ni enostavno, delo je trdo.

A za njiju je to, da zjutraj še v rosi stopita v sadovnjake in se ozreta proti Korovski gori in sončnemu vzhodu, slišita damjake in govedo, nekaj neprecenljivega. Zares neverjetno, kako lepe kotičke imamo v naši Sloveniji. »Da bi znali to samo še bolj ceniti,« sta bila soglasna.