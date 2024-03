Francoska vesoljska navezava prihaja v Kranjsko Goro

Slovenska podjetja se lahko v okviru poslovnih dogodkov ob zimskih športnih prireditvah do konca marca srečajo s francoskimi podjetji na področju vesoljskih tehnologij ter s poljskimi podjetji na področju kibernetske varnosti in umetne inteligence. Udeležba na poslovnih dogodkih ob športnih prireditvah ponuja številne priložnosti za mreženje in širitev poslovanja na tuje trge. Dogodke organizira SPIRIT Slovenija v sodelovanju s partnerji.

Povežite se s francoskimi podjetji na področju vesoljskih tehnologij

Osmega marca 2024 se je mogoče v Kranjski Gori udeležiti Slovensko-francoskega foruma na področju vesoljskih tehnologij in z njimi povezanih sektorjev. Poslovni forum je priložnost za srečanje s ključnimi predstavniki in institucijami francoske vesoljske industrije.

Francija je vodilna evropska država na področju vesoljskih tehnologij in se ponaša s sedežem ESA – Evropske vesoljske agencije in CNES – vodilne vesoljske agencije v Evropi in svetu, ki je pristojna za oblikovanje in izvajanje francoske vesoljske politike. Sodelovanje na področju prodornih vesoljskih tehnologij in z njimi povezanih sektorjev je ključno za razvoj in vključitev rešitev, ki jih ponuja slovenski vesoljski sektor in z njimi povezane tehnološke dejavnosti.

Naročnik oglasne vsebine je SPIRIT Slovenija