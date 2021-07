Franci Matoz in Gregor Planteu nova neizvršna direktorja DUTB

Vlada je danes za nova neizvršna direktorja DUTB imenovala Francija Matoza in Gregorja Planteua. Mesti sta se izpraznili po odpoklicu Franca Doverja in Marka Tišme. Neizvršna direktorja DUTB ostajata Aleksander Lozej in Alenka Urnaut Ropoša. Ti bodo iz svojih vrst izvolili predsednika upravnega odbora.



Vlada je na predlog ministrstva za finance z mesta neizvršnega direktorja upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odpoklicala Doverja, na predlog ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa Tišmo, so po današnji seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Ministrstvo za finance je 20. julija prejelo Doverjevo odstopno izjavo ter na njegovo mesto predlagalo imenovanje Matoza. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa je predlagalo razrešitev Marka Tišme in imenovanje Gregorja Planteua, so pojasnili. Kot so dodali, sta nova neizvršna direktorja imenovana z današnjim dnem. Glede na to, da se življenjska doba DUTB zaključi 31. decembra 2022, se tudi mandat obeh zaključi s tem datumom.



Dover je s položaja neizvršnega direktorja in predsednika upravnega odbora DUTB iz osebnih razlogov odstopil v sredo. Vlada ga je na to mesto imenovala februarja, potem ko je s položaja odpoklicala Borisa Novaka. Tišma je bil neizvršni direktor od 14. decembra 2018. Matoz, odvetnik stranke SDS in premierja Janeza Janše, je od sredine julija predsednik nadzornega sveta Luke Koper. V nadzornem svetu Slovenskih železnic je namestnik predsednika.



Planteu je v upravi Mercatorja od maja 2017 bdel nad posli družbe z Agrokorjem. S prenosom delnic Mercatorja na Fortenovo se je njegova vloga končala, od 19. maja pa ni več izredni član uprave Mercatorja. V DUTB sicer iščejo glavnega izvršnega direktorja. Na razpis, ki je bil objavljen konec junija, iztekel pa se je 15. julija, je, kot so danes za STA povedali v DUTB, prispelo šest prijav. Postopek je v teku, so dodali.



Glavnega izvršnega direktorja DUTB bodo imenovali neizvršni direktorji. Mesti v izvršnem vodstvu zasedata Robert Rožič, ki je bil aprila imenovan za vršilca dolžnosti glavnega izvršnega direktorja, in Matej Pirc. Še eno mesto se je izpraznilo po aprilskem odpoklicu Dimitrija Picige.

