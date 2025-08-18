Franci Kek žaluje: Včeraj je mirno zaspala in odšla h Gospodu (FOTO)

Znan slovenski satirik, igralec in nekdanji poslanec Franci Kek žaluje. »Včeraj je mirno zaspala in odšla h Gospodu moja mama,« je sporočil na facebooku.

Kek je mami ob tem namenil ganljive besede: »Odšla je oseba, katere bistvo je bilo imeti rad ljudi, ki so okrog nje. In zanje tudi zelo veliko narediti. Več kot zase.«

»Pogreb bo v četrtek ob 17:00 na novomeškem pokopališču v Ločni, kjer bo položena k svojemu možu, mojemu očetu. Na srečanje z njim tam zgoraj je čakala 61 let,« je še sporočil igralec.