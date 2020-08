Franca so mnogi že videli pod rušo, a ga je čudežni zdravilec rešil smrti

Shirani Franc Trstenjak je rešitelja našel v prleškem zdravilcu. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

V zadnjih letih so slovenski in svetovni mediji pogosto poročali o Stanislavu Filipiču, nekdanjem policistu in kriminalistu, ki je s svojim načinom zdravljenja rešil mnoga življenja in družine, predvsem pa športne, kulturne in podobne kariere. Po svetu se je še posebno uveljavil z uspešnim zdravljenjem (in vrnitvijo skoraj izgubljene športne kariere) večkratnega svetovnega prvaka in nosilca treh olimpijskih medalj v lokostrelstvu, Američana Bradyja Ellisona in njegove slovenske žene, prav tako svetovne in evropske prvakinje v lokostrelstvu Toje Černe Ellison. Vrhunski strokovnjaki iz ZDA so bili prepričani, da mora zaradi težav s ščitnico in poškodbe prsta končati športno pot, a Brady se ni dal. Američan se zdaj pripravlja na OI na Japonskem.

Ko gre za osebno zdravje ali zdravje najbližjih, smo se ljudje od nekdaj oprijeli za vsako rešitev. V zadnjem stadiju najhujših bolezni, ko celo zdravniki povedo, da so storili vse, kar lahko, in ne vidijo rešitve, običajno ne sprašujemo za ceno, saj smo za zdravje pripravljeni porabiti zadnje prihranke. Ko pa naletiš na nekoga, ki ti lahko pomaga brezplačno in te dobesedno reši pred smrtjo, si še bolj vesel in zadovoljen. In nekaj takega se je zgodilo volku samotarju, kot ga nekateri imenujejo, 63-letnemuiz vasice Čakova v občini Sveti Jurij ob Ščavnici.Moški, ki je svoje življenje posvetil kmetovanju, v prostem času še gasilstvu, že skoraj 15 let pa mu na kmetiji družbo dela partnerica, bi bil najbrž že nekaj časa pod rušo, kot pravi, če se v njegovem primeru ne bi »pokrilo več srečnih naključij«. Da spet hodi, dela in verjame v prihodnost, je hvaležen najprej programu Svit, brez katerega ne bi izvedel, da boleha za hudo obliko raka, hvaležen je seveda zdravnikom iz murskosoboške bolnišnice in UKC Maribor, da so naredili vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi mu pomagali, še najbolj pa znanemu zdravilcu iz Prlekije, ki je, kot pravi Franček, dosegel, da je po letu dni namesto v grobu zdaj pred novimi življenjskimi načrti.Naš sogovornik je bil rojen 4. januarja 1957. Vse življenje je kmetovalec, saj se na 8 ha veliki kmetiji ukvarja z živinorejo, predvsem goji krave in bike, s poljedelstvom, vrtnarstvom in vinogradništvom. Ob tem je v lokalnem okolju znani in priljubljeni Franček že 51 let član PGD Sveti Jurij ob Ščavnici, kot hišnik med drugim skrbi, da je dom gasilskega društva vseskozi v rožah in zelenju. Vse do začetka lanskega leta je bilo vse v najlepšem redu, zdravstvenih težav ni čutil, a se je kot 62-letnik 15. januarja 2019 odzval na povabilo državnega programa presajanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki – Svit.Že nekaj dni po poslanem vzorcu so mu sporočili žalostno novico, namreč da je že »v globokem rakastem stadiju«. Poti nazaj ni bilo, čim prej je moral iskati pomoč. Prav omenjeni program mu je pomagal, da je hitreje prišel do zdravnikov, ki so opravili vse potrebne preiskave, in že 8. aprila lani so ga operirali na kirurgiji murskosoboške splošne bolnišnice. Odstranjenega je bilo precej debelega in tankega črevesja, tudi 3,5 cm rakastega.»Vse se je lepo odvijalo, dokler nisem na Oddelku za onkologijo UKC Maribor začel kemoterapij. Moje telo tega nikakor ni preneslo, tako da so se zdravniki skupaj z mano odločili, da prenehamo kemoterapije in sem namesto osmih prejel samo štiri, ob tem sem nehal jemati vsa zdravila, saj sploh nismo več vedeli, kaj naj jemljem, vse skupaj je pritiskalo na jetra in srce. Zdravniki so res naredili vse, kar je bilo v njihovi moči, a kljub njihovi veliki želji se stanje ni več izboljševalo. V tem obdobju, približno v štirih mesecih, sem izgubil 30 kilogramov, s 87 sem padel na 57. Bilo je jasno, da moja prihodnost ni bleščeča, mnogi so me že videli pod zemljo.Zadnja bilka rešitve se je pojavila, ko sem avgusta lani, ko sem bil vnovič odpuščen iz bolnišnice, v bližnjem lokalu srečal znanca, sicer zdravilca Stanka Filipiča, ki je bil v bolnišnici na obisku pri sorodnici. Beseda je dala besedo, in ker sem vedel, da je pomagal mnogo ljudem po Sloveniji in v tujini, sem se ga odločil zaprositi za pomoč. Mislil sem si, da nimam kaj izgubiti, kajti moje ure so šle proti koncu,« nam je razlagal Franc, ki se je z zdravilcem dogovoril za srečanje.Filipič je pri Francu izmeril stanje žarčenja in sevanja v hiši. Odsvetoval mu je spanje na kraju, kjer je dotlej spal. Uredil je energetsko polje, Franc je moral terapije izvajati s trikrat zvito žlico. Najprej trikrat na dan, ko se je začelo stanje hitro izboljševati, jih je začel izvajati samo zjutraj in zvečer.»Že po treh, štirih dnevih se je stanje bistveno izboljšalo. Hitro sem lahko odstranil vrečko, normalno sem začel uživati hrano, kilogrami so se mi vračali. Nisem še prišel na nekdanjih 87, a sem pri 77 in vedno bolje se počutim. Tudi zdravniki ugotavljajo, da se stanje izboljšuje, čeprav od avgusta lani ne jemljem nobenih zdravil. S pomočjo Stankovih terapij sem uravnal krvni pritisk, srce mi normalno deluje in ne le da lahko vse jem in imam velik apetit, tudi delam že lahko na njivi, v vinogradu. Skratka, mislim, da sem se s pomočjo Stanka znova rodil,« je vesel Franc, ki že zvrne kozarček vina ob kosilu.