»To noč sem spal v garaži. Jogi sem dal noter in pes je bil pri meni. Preveč je deževalo, v hiši pa zamaka, v kopalnici je celo strop dol padel. Moj dom ni več varen,« pravi skromni Franc Arh, 55-letnik iz Grobelj pri Prekopi. Stanuje v stari hiši na robu vasi, kjer so nekdaj živeli njegovi starši, potres v Petrinji jo je konec decembra 2020 dodobra načel. Pravzaprav so že takrat ocenili, da ni več varna za bivanje. Ampak Franc res ne želi zapustiti doma. »Tu sem zrasel gor, tu bi rad živel. Ali pa bi sprejel streho nad glavo pri kakšnih starejših ljudeh, lahko bi jim pomaga...