Franc Kramberger: Pravi duhovnik ne gleda nase

Na praznik sv. apostolov Petra in Pavla je v župnijski cerkvi sv. Lenarta v Slovenskih goricah potekala diamantna maša upokojenega mariborskega nadškofa dr. Franca Krambergerja. Letos slavi 65 let duhovniške in 45 let škofovske službe. Ob tej priložnosti se mu je zahvalilo več kot 50 duhovnikov, upokojeni nadškof dr. Marjan Turnšek, redovne sestre in številni verniki. Ko je 21. decembra 1980 prejel škofovsko posvečenje, je bil Kramberger najmlajši škof v Evropi, star 44 let.

Somaševanje je vodil mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl. V pridigi je poudaril veličino Krambergerjevega duhovniškega poslanstva in njegovo pričevanje vere, ki je močno zaznamovalo mariborsko nadškofijo.

Bogu se je izročil brez zadržkov.

»Dragi nadškof Franc, zahvaljujemo se za vse darove, ki si jih bil deležen skozi teh 65 let služenja Bogu, Cerkvi in ljudem,« je dejal in dodal: »Hvaležni smo ti za čas, ki si ga posvetil vzgoji semeniščnikov, za nesebično služenje in zvestobo Cerkvi.« Spomnil je tudi na preizkušnje, ki jih je nadškof prestal z globoko vero: »Čutil sem moč tvoje molitve in vere, ki zaupa in upa proti upanju,« in poudaril njegovo skromnost, dostopnost in trdno zvestobo Kristusu: »V tebi gledajo človeka vere, ko življenje potrjuje besede.«

44 let je bil star, ko je prejel škofovsko posvečenje.

Hoja za Kristusom

Nadškof Cvikl je v pridigi poudaril pomen duhovništva v današnjem času in ponovil besede apostola Pavla, češ da se moč izpopolnjuje v slabosti, in spomnil, da je duhovniško življenje vedno odgovor na Božji klic, in ne na človeško pobudo: »Niste vi mene izvolili, ampak jaz sem vas izvolil.«

Dr. Franc Kramberger (levo) v družbi upokojenega nadškofa dr. Marjana Turnška

Mašo je s petjem povzdignil domači župnijski pevski zbor. Slovesnost so zaznamovali trenutki hvaležnosti in ganjeni pogledi duhovnikov. Predstavniki župnije Lenart in župan mag. Janez Kramberger so nadškofu Krambergerju izrekli zahvalo, domači župnik pa mu je v imenu vseh zaželel, da bi ga še naprej spremljala Božja moč in zdravje.

Njegova diamantna maša je bila več kot praznik – bila je pričevanje, da vera pomeni vse ali nič in da je pravi duhovnik tisti, ki ne gleda nase, temveč vse polaga v Boga.