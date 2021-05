Franc Kangler zahteva 634.000 evrov

Kangler v odškodninskem zahtevku terja dobrih 200.000 evrov odškodnine za izgubljene plače, ker je po obsodbi v zadevi Ježovita leta 2014 izgubil položaj državnega svetnika in tudi ni mogel dobiti druge službe. Od države zahteva še 410.000 evrov odškodnine zaradi čustvenih bolečin, ki so mu jih povzročila leta sodnih postopkov. Kot je danes v čustvenem nagovoru pred sodiščem dejal aktualni državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Kangler, je šlo v postopkih mariborskih kriminalistov in tožilcev zoper njega za »čisti politični obračun. Nekdo v Mariboru je ugrabil sodišče za obračun z mano.«



Oproščen ali se je postopek ustavil



Odškodninskih zahtevek se nanaša na pet sodnih postopkov, ki so v preteklosti potekali zoper njega in so se v celoti zaključili z oprostitvijo ali ustavitvijo postopka, in sicer v zadevah Ježovita, kolektorja na mariborski tržnici, lutkovnega gledališča, podžupanje Astrid Bah ter v zadevi radarji. Kot je izpostavil, je zoper njega teklo 24 kazenskih zadev in ena pravdna, vse pa so na policiji oz. tožilstvu pripravili na podlagi hišnih preiskav iz leta 2011.



Sodnici Boženi Novak je Kangler čustveno navedel, da se v vseh sodnih postopkih zoper njega pojavljajo trije sodniki mariborskega sodišča, med njimi sodnik Janez Žirovnik. Ta je po Kanglerjevih trditvah leta 2009 nezakonito podpisal odredbo za pridobitev podatkov o njegovih telefonskih pogovorih, čeprav bi se moral iz vseh postopkov zoper njega izločiti. Kangler ga je namreč še kot poslanec in član komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb nadzoroval v času, ko je bil Žirovnik zaposlen na Slovenski obveščevalno-varnostni službi. Tedaj je po Kanglerjevih navedbah tudi prihajalo do konfliktov med njima in za to da se mu je želel Žirovnik maščevati.



Kako je izračunal odškodnino



Sodnico je zanimalo, kako je Kangler izračunal del zahtevka, ki se nanaša na njegove čustvene bolečine, ter kakšne so te bile in kako dolgo so trajale. »Prišel sem na črno listo. Mediji so pisali o meni, odvzet mi je bil mandat državnega svetnika. S tem je bil načet moj ugled. Izgubil sem veliko materialnih sredstev, dnevnic, možnosti potovati v tujino s predsednikom, tudi ugled in možnost soustvarjanja slovenske politike.« Izpostavil je velike psihične pritiske, ki jih je doživljal, ko so se v njegovem poštnem nabiralniku dnevno pojavljala nova vabila na sodišče. Zaskrbljenost, kako bo poskrbel za svojo družino, pa tudi stiska, ker je njegova hči videla vso gonjo, ki je v javnosti potekala zoper njega, so ga razžirali.



Zaradi stresnih in dolgotrajnih sodnih postopkov je Kangler trpel za nespečnostjo, težavami z želodcem, poiskal je tudi pomoč psihiatra. »Ni se mi zmešalo ali odpeljalo. A ni lahko, ko se nekdo spravi nate,« je pojasnil Kangler.



Zastaranje?



Državno odvetništvo, ki v tem postopku zastopa državo kot toženo stranko, navaja, da je zaradi zastaralnih rokov za odškodninsko tožbo prepozno. Kangler je danes sodnici pojasnil, da odškodninskih tožb ni mogel vložiti, dokler vsi postopki niso bili pravnomočno zaključeni.



Z današnjim pričanjem Kanglerja se je postopek zaključil. Sodnica bo sodbo izdala pisno.

Franc Kangler, danes državni sekretar, v preteklosti pa poslanec, državni svetnik in mariborski župan, od države terja dobrih 634.000 evrov odškodnine zaradi sodnih postopkov zoper njega, ki so se zaključili z oprostilno sodbo oz. ustavitvijo postopka. Danes je na sodišču ocenil, da je šlo za politični obračun z njim. Sodba bo izdana pisno.