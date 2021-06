Franc je resnico o očetovi smrti iskal 62 let (FOTO)

Franc Mulec, doma iz Peker, je bil še otrok, ko je izgubil očeta. Niti dvanajst jih ni imel, ko je bil odvržen v oceanu neštetih vprašanj. Pa čeprav bi moral v civilizirani družbi vsakdo vedeti, kje ima pokopane svoje najbližje in čemu so se poslovili. Danes je star 75 let in z olajšanjem prizna, da ima na dlani končno vse odgovore. Ne le kje njegov oče počiva ... Leopold in Hanika na poročni dan leta 1940 Zbigovci ležijo le nekaj kilometrov od Gornje Radgone. Hiše so tam gosteje razporejene kot v dolini. In ravno v tej dolini ali grabi, celo Škofovi grabi, kot jo ljudje imenujejo menda p...