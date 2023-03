Fotografiranje jo notranje osvobaja

»Navdih za fotografije najdem v naravi tisočerih obrazov, ob reki Krki, kjer živim, v živalih, nadvse rada pa vanjo umestim tudi ljudi in jih fotografiram. Čudovita umetnica narava ima za nas vedno pripravljene prelepe prizore,« pravi Mojca Golob iz Dobrave pri Škocjanu, ki je pred dnevi na stopnišču, ki vodi do knjižnice v Metelkovem domu, razstavila nekaj svojih fotografij.

Zapele so tudi pevke Pevske skupine Plamen.

Ko gre v naravo, vzame s sabo fotoaparat ali pa utrinke, ki jo navdušijo, posname kar s telefonom. Pravi, da jo narava osvobaja in opogumlja ter ji daje novih moči za soočanje z vsakdanom in izzivi. Prvič se je srečala s fotografijo pred leti prek, žal, že pokojnega prijatelja in sodelavca, uspešnega ljubiteljskega fotografa Blaža Mirta. Velikokrat ji je rekel, da ima dobro oko za fotografijo, in ji svetoval, naj bo pri tem samo vztrajna. Obožuje lepe prizore – od odsevov v vodi, sončnih vzhodov in zahodov, silhuet, pa živali, rada portretira ljudi, predvsem pa v naravi išče nenavadne lepote – cvetje, zasneženo pokrajino in njeno brezmejnost. »Umetniško izražanje skozi fotografiranje, pisanje pesmi, kratkih zgodb, risanje, raziskovanje raznih zvrsti plesa me notranje osvobaja,« še doda in pripomni, da je v svetu preveč negativnosti, obupa in žalosti, zato kot protiutež temu vsak dan iščimo in spoznavajmo razloge, za kaj vse smo lahko v življenju hvaležni. Tudi za trenutke, ki nam jih pokloni narava – plašne živali, nenavadne pojave, skrivnostne cvetove in srčne ljudi.

Odprtje razstave so popestrile pevke, združene v Pevski skupini Plamen, ki je lani praznovala že četrt stoletja plodnega delovanja. Plamenke so iz Škocjana, delujejo pa pod okriljem Kulturnega društva dr. Ignacija Knobleharja Škocjan na Dolenjskem. Aktivno sooblikujejo kulturno življenje v domači občini in tudi širše. Repertoar pevske skupine, ki se s svojim tri- in štiriglasnim petjem predvsem slovenskih ljudskih pesmi trudi ohranjati slovensko ljudsko tradicijo, obsega tuje ljudske, zabavne, umetnostne ter dalmatinske pesmi, vendar je največji poudarek na slovenski pesmi.