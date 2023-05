Fotografije shiranih konj pretresle Slovence, to je ugotovila inšpekcija

Slovenijo pretresajo fotografije shiranih konj, ki so jih na svoji facebook strani objavili člani Društva za zaščito konj. Na njih je mogoče videti sestradane konje, ki naj bi poginjali od lakote.

Fotografije živali so šokirale mnoge, o vsem skupaj pa je bila obveščena tudi inšpekcija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Prijavo glede zanemarjanja konj na območju Prestranka so prejeli že 20. aprila, takrat naj bi tudi takoj uvedli postopek in pregled gospodarstva, društvo pa je fotografije objavilo danes, tri tedne po prijavi.

V odgovoru na naša vprašanja so zapisali, da je bilo tam 15 konj, od tega so bili trije v slabem rejnem stanju. »Ugotovitve uradnega nadzora so pokazale zanemarjanje in pomanjkljivo oskrbo živali. Odrejeni so bili ukrepi za zavarovanje zdravja in življenja živali, vse živali so bile oskrbljene s strani veterinarja in so pod stalnim veterinarskim nadzorom in nadzorom inšpekcije. Upravno inšpekcijski postopek še poteka. V tem času ni prišlo do pogina nobene živali, zdravstveno in rejno stanje živali se je od začetka postopka izboljšalo,« so zapisali.