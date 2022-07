Fotografija, ki poboža srce: poglejte, kako so naši neverjetni gasilci poskrbeli za divje živali

Žrtve ognjene stihije na Krasu so tudi mnoge prostoživeče živali, ki te dni bežijo pred ognjenimi zublji. V ljudeh sta se prebudila sočutje in želja po pomoči, obrnili so se na številna društva, med drugim tudi na Zavod SVSP (Skupina veterinarjev sterilizira potepuhe oziroma Slovenian Vets For Stray Pets), ki se loteva problematike zapuščenih živali.

Ti so te dni na svojem facebooku profilu objavili fotografijo, ki samo še potrjuje, kako neverjetni in srčni so naši gasilci. Za uboge živali so namreč med drugim pripravili tudi kotanje z vodo, kjer lahko pijejo ali pa se ohladijo. Dodali so še, da na srečo med divjimi živalmi niso opazili številnih žrtev.