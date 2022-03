Fotograf na motorju

V Medgeneracijskem centru v Občini Prebold je na ogled fotografska razstava Moji trenutki ljubiteljskega fotografa in domačina Ivana Lipičnika iz Latkove vasi. Ob odprtju razstave sta zbrane nagovorila vodja MGC Klavdija Jelen in mag. Marko Repnik, podžupan Občine Prebold in vodja žalske izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ki je dal tudi pobudo za razstavo.

Avtor je mnogo let vpet v družbeno življenje v občini in s fotografskim aparatom zajema najrazličnejše dogodke v kraju in širše. Z razstavo, je povedal podžupan Repnik, se mu želijo zahvaliti za njegovo delo in hkrati občankam in občanom približati tudi tiste njegove fotografije, ki so povezane z naravo in trenutki, ki jih ujame v svoj objektiv na poteh po gozdu, ob potokih, v hribih, kamor se odpravi peš ali na kolesu. Sicer je Ivan znan tudi kot strasten popotnik z motorjem, s katerim je prekrižaril že lep del sveta, na primer v Indijo in nazaj z domačega praga, o čemer prav tako govorijo številne njegove fotografije in predavanja.

Avtor na odprtju razstave s predstavniki občine in Medgeneracijskega centra FOTO: Darko Naraglav

Ivan je napravil izbor okoli 300 fotografij, ki jih je posnel v naravi v občini Prebold. »Začel sem že zgodaj, v času pubertete s prvim fotoaparatom Beretta, za drugo plačo sem si kupil Praktico, kasneje sem preskočil na zmogljivejšo znamko Nikon, ki ji ostajam zvest. Sicer pa znamka ni toliko pomembna, pomembno je, da ima človek svoje zamisli, kako fotografirati, kaj vidi v fotografiji, kaj želi posneti … V fotografiranju uživam in upam, da bom to lahko počel še dolgo,« je poudaril.