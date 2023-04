Folkloro imajo za način življenja (FOTO)

Kulturno društvo Folklora Cerklje je v dvorani Borštnikovega hrama s podporo občine Cerklje na Gorenjskem uspešno pripravilo 14. Večer folklore. Med gosti na prireditvi so bili tudi cerkljanski župan Franc Čebulj, častni člani društva in nekdanji mentor Brane Šmid. Navzoče je pozdravila predsednica Kulturnega društva (KD) Folklora Cerklje Irena Naglič ter izrekla zahvalo vsem nastopajočim in sponzorjem. Cerklje na Gorenjskem so bile v soboto predvsem v znamenju plesa.

Folklorna skupina Tine Rožanc je predstavila splet koroških in primorskih plesov.

14. so že uspešno izpeljali kulturni dogodek.

Način življenja

Poleg gostiteljev so nastopili še Ostovičevi godci, člani Akademske folklorne skupine Ozara iz Kranja, Otroška folklorna skupina Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje pod vodstvom mentoric Petre Fajdiga in Špele Srečnik, Folklorni skupini Kamnik in Tine Rožanc iz Ljubljane ter trbojska ljudska pevca in godca Jože in Jožica, ki je igrala na bršljanov list. Prireditev je domiselno vodila Majda Bizjak, ki je v uvodu poudarila, da so veseli, da se lahko spet svobodno družimo po pandemiji.

Zgodba cerkljanskih plesalcev z naslovom Birtovska, ki je navdušila obiskovalce v dvorani.

»To je za nas resnični praznik, kajti mi živimo za folkloro, za običaje, pesmi in plese. Folklora nista samo petje in ples, to je naš način življenja, poglablja se v različna obdobja življenja naših prednikov, njihove običaje, pesmi in plese, oblačilno kulturo in vse, kar je spremljalo njihovo življenje od zibelke do groba. Za obstoj se nam ni treba bati.« Sklenila pa je z besedami: »Naj godci poženejo v žilah nam kri, plesalce že pete močno srbijo in fantje dekleta za pas že držijo.«

Več nastopajočih

Kot prva se je predstavila Folklorna skupina Folklora Cerklje, ki deluje že 18. leto in v kateri je 24 članov. Pogosto nastopajo na različnih prireditvah v občini in po Sloveniji ter tudi v tujini, njihov strokovni vodja pa je od januarja 2020 Miran Murnik, ki je nasledil Braneta Šmida. Zaplesali so splet gorenjskih plesov z naslovom Na cerkljanski tržnici in Birtovsko. Folklorna skupina Tine Rožanc iz Ljubljane je predstavila splet koroških in primorskih plesov iz Roža in Primorske šagre.

Zahvalo vsem nastopajočim je izrekla Irena Naglič, predsednica Folklornega društva Folklora Cerklje.

Njihov strokovni vodja je Marko Kosmač. Folklorna skupina Kamnik ima bogato, 50-letno tradicijo, pred 12 leti pa so stopili na samostojno pot. Prepričali so s spletom gorenjskih plesov, kot sta Na planini luštno je in Ko pridejo pastirji s planine, otroška folklorna skupina Osnovne šole Davorin Jenko Cerklje pa je navdušila s Škrati s Krvavca. Ljudska pevca in godca Jože in Jožica sta zaigrala venček narodnih, Kaj si imela in Sem mislil sinoč v vas priti. Nastopili so tudi Ostovičevi godci, člani Akademske folklorne skupine Ozara Kranj, in zaigrali Valček spod Krvavca, Matičkovo polko, Valček z Bohina in Ceprle.