Folkloristi so cvet društva

Folklorna skupina Društva upokojencev (FS DU) Naklo je v športni dvorani Osnovne šole Naklo praznovala 25 let uspešnega delovanja. Srebrni jubilej so proslavili z odličnim programom v izvedbi slavljencev, ki jim trenutno predsedujeTomaž Abruč, nad strokovnim vodstvom pa bdi Tadej Teran.

Cerkljanski gavnarji

Za popestritev programa so s plesi, petjem in glasbo poskrbeli gostje iz Folklorne skupine Podkuca, ki deluje v okviru šole in KD Naklo, članice in člani KD Cerklje na Gorenjskem, Loške orglice in duet Sorarmonica. Program je povezoval Jože Mohorič, o zanimivi zgodovini skupine pa je pripovedovala Milena Zupan, ki je od ustanovitve do nedavnega tesno sodelovala pri delu skupine in dobro pozna vse drobce iz bogate zgodovine.

Na prireditvi je župan Občine Naklo Ivan Meglič čestital članom FS DU Naklo ob srebrnem jubileju. Omenil je vlogo vodstva DU Naklo ob nastanku skupine, ki sta ga takrat vodila predsednik Rudi Nadižovec in tajnica Fanika Pagon. Skoraj vse niti v skupini pa sta v rokah držala dolgoletni predsednik in organizator Janez Štilec ter strokovni vodja skupine mag. Andrej Košič. Velika sreča za skupino je bil prav slednji, saj je pred vključitvijo vanjo deloval v najboljših slovenskih folklornih skupinah in društvih.

Pod njegovim strokovnim vodstvom je skupina kljub precejšnji starosti članov dosegala zavidljive uspehe in prejela veliko visokih priznanj. Z županom je nekaj besed spregovoril tudi predsednik DU Naklo Jože Kajin in poudaril, da je folklorna skupina cvet društva.

25 let že delujejo.

Na koncu je predsednica ZKO Kranj in predstavnica izpostave JSKD Slovenije podelila Maroltove značke za dolgoletno sodelovanje, FS društvu upokojencev Naklo posebno priznanje ob jubileju, mag. Andreju Košiču pa posebno priznanje za življenjsko delo na področju razvijanja folklorne dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine. Vsem prejemnikom priznanj je izrekel iskrene čestitke tudi župan Občine Naklo Ivan Meglič.

Zaplesala je tudi folklorna skupina KD Folklora Cerklje.

Folklorna skupina Naklo med nastopom