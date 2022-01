Flurona že pred našimi vrati

Praznikov je konec, okužb pa vedno več: ob opravljenih 7485 PCR-testih je bilo v ponedeljek potrjenih 3393 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 45,3 odstotka. V ponedeljek so potrdili največ primerov okužb od 22. novembra lani. V bolnišnicah zdravijo 531 bolnikov, 162 na intenzivni negi, umrlo je osem ljudi.

Nova različica omikron, ki se širi med prebivalstvom, bi lahko zaradi bistveno večje nalezljivosti povzročila pritisk na zdravstveni sistem. FOTOGRAFIJI: Reuters

Podvojeni simptomi

Zdravstvo se boji, kaj bo prinesla nova različica omikron, ki se širi med prebivalstvom, zaradi bistveno večje nalezljivosti bi lahko povzročil pritisk na zdravstveni sistem in pomanjkanje kadra. Z vrnitvijo smučarjev in vseh, ki so praznike preživeli v tujini, pa bi lahko število okužb še naraščalo, še več: pojavila bi se lahko flurona, hkratna okužba z novim koronavirusom in gripo.

O fluroni – gre za sestavljenko iz besed flu (gripa) in korona – že poročajo s Hrvaške, kjer se spopadajo z velikim porastom okužb z novim koronavirusom. Gre za prvo znano dvojno okužbo v Evropi in drugo na svetu. O fluroni so pred tem poročali iz Izraela, okužena je bila nosečnica, ki je že rodila, cepljena ni bila niti proti covidu-19 niti proti gripi. Razvila je le lažje simptome obeh bolezni in so jo že odpustili iz bolnišnice. A izraelski strokovnjaki še raziskujejo, ali bi kombinacija obeh virusov lahko povzročila resne simptome.

Nevarnejši IHU V Franciji so zaznali novo različico koronavirusa – IHU. Bila naj bi odpornejša proti cepivom in bolj nalezljiva od omikrona. Doslej so potrdili 12 primerov, vsi pa so povezani s potovanjem v afriško državo Kamerun.

Od začetka pandemije zdravniki opozarjajo na možnost hkratne okužbe. V lanski sezoni gripe niso zaznali, a verjetno jo bo v prihodnjih dnevih in tednih več. V 51. tednu lanskega leta so pri nas potrdili tri primere gripe, in sicer pri otroku iz kamniške regije, pri otroku iz slovenjgraške regije in 68-letnem bolniku s KOPB iz Gorenjske. V državah evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije intenzivnost kroženja gripe počasi narašča, večinoma gre za influenco tipa A, pri tej so dokazali le podtip A (H3N2). Ta v večini povzroča blažjo obliko, pri starejših odraslih pa je včasih bolezen težja.

Zdaj že dobro vemo, da covid-19 pri nekaterih poteka s hudimi zapleti in se lahko konča tudi s smrtjo, če se bolezni pridruži še gripa (ali pa katere druge okužbe), se lahko vse še bistveno poslabša. Vsak virus je lahko potencialno usoden, hkratna okužba z gripo in katerim drugim respiratornim virusom pa slabi organizem in imunski sistem.

Krajša karantena Vlada bo predvidoma še ta teden odločila o morebitnih novih zajezitvenih ukrepih. Strokovna skupina jih za zdaj ne bo predlagala, so pa naklonjeni prekinitvi karantene po petih dneh, če je test negativen. Inkubacijska doba pri omikronu je krajša kot pri predhodnih različicah, večina ljudi zboli v prvih treh dneh od stika, kar pomeni, da bi lahko po petih dneh karantene opravili testiranje in jo končali, če je test negativen. Seveda ob upoštevanju drugih ukrepov (dosledno nošenje maske, izogibanje druženju in redno zračenje).

A podatkov o tem, kako na človeka vpliva flurona, še ni dovolj, zato še ni jasno, kako resna je dvojna okužba. Tako covid-19 kot gripa se prenašata kapljično, okužbi pa smo lahko izpostavljeni hkrati, torej se danes okužimo s koronavirusom in zbolimo za covidom-19, jutri pa za gripo in imamo flurono. In kateri so simptomi flurone? Ne gre za nove znake, pač pa klasične simptome obeh bolezni, ki jih lahko izkusimo ob istem času. Posebnega zdravljenja za flurono ni, zdravita se posebej covid-19 in gripa, če tako presodi zdravnik.

Človek se lahko hkrati okuži z več virusi.

Da imate flurono, sami ne morete vedeti, in tudi zdravnik ne brez rezultatov testiranja, oba virusa lahko potrdijo z multipleksnim PCR-testom za okužbo z novim koronavirusom, ki je hkrati občutljiv tudi za virus gripe.