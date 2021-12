Fizioterapevtka Barbara Lemut o težavah bolnikov z dolgotrajnim covidom

Zaradi vse večjih potreb so v Centru za krepitev zdravja v Novi Gorici začeli izvajati program za rehabilitacijo oseb z dolgotrajnimi posledicami covida 19. Ob pomoči različnih medicinskih strokovnjakov nudijo pomoč bolnikom z različnimi vrstami posledic, da se lahko vrnejo v normalno življenje. Trenutno program obiskuje okoli 30 oseb.

Dolgoročne posledice se kažejo kot utrujenost, pomanjkanje energije, mišična oslabelost, težave s pozornostjo, koncentracijo in spominom, prebolevniki imajo občutek »megle v glavi«, spopadajo se z motnjami razpoloženja, pogosto jih spremljata tesnoba in depresija. Mnogi tožijo zaradi težav s spanjem in imajo hude glavobole. Neredko se spopadajo z dolgotrajno izgubo voha in zmožnostjo okušanja, bolečinami v prsnem košu in občutkom težkega dihanja. Nekateri med njimi izgubijo preveč telesne mase, drugi je preveč pridobijo.

»Srečujemo se predvsem z bolniki, ki imajo težave s področja mišične oslabelosti, utrujenosti, pomanjkanja energije in težave z dihanjem, veliko jih ima tudi težave z nevrološkega področja. Najprej začnemo s testiranjem telesne pripravljenosti, ki nam da vpogled v trenutno stanje bolnika. Na podlagi rezultatov jim pripravimo individualni načrt,« je stanje bolnikov, ki iščejo pomoč pri njih, predstavila fizioterapevtka Barbara Lemut.

Program izvajajo na nivoju osnovnega zdravstvenega varstva, torej je za uporabnike brezplačen. Tovrstno ponudbo sicer ponekod ponujajo tudi zasebniki. Delo v novogoriškem Centru za krepitev zdravja so začeli pred mesecem dni, saj so tudi težave prebolevnikov nove. Zato ocen o uspehu rehabilitacije še ne morejo dati, vendar po besedah Kofolove verjamejo v uspešno rehabilitacijo. Težave prebolevnikom pomagajo premagovati psihologinja, fizioterapevtka in dietetičarka.

Program za rehabilitacijo oseb z dolgotrajnimi posledicami covida 19 v Centru za krepitev zdravja deluje v okviru ZD Nova Gorica, ki pokriva šest občin na ožjem Goriškem. Vanj so sicer vključeni prebolevniki z dolgotrajnimi težavami iz celotne države, vendar zaradi vse večjih potreb v domačem okolju razmišljajo, da bi ga omejili le na bolnike iz regije.