Firefighter Challenge: gasilski Martini Krpani so se vrnili s kolajnami (FOTO)

Najprej zajemite sapo, potem pa vam z besedami gasilcev odkrijemo, kaj je tisto, kar naredi najtežji dve minuti v športu. Kajti tekmovalci, ki se ukvarjajo s preizkusom Firefighter Challenge (FFC) oziroma gasilskim izzivom, so … gasilski Martini Krpani!

Test za profesionalce

Američani so za gasilce pred dobrimi tremi desetletji pripravili simulacijo klasičnega gašenja v najtežji obliki, ki je bila temeljni preizkus za sprejem med poklicne gasilce, to pa se je razvilo v tekmovanje, priznano po vsem svetu.

»Tekmovalec, ki je v standardni obleki za gašenje, oprema z dodatno masko, čelado in dihalnim aparatom tehta 20 kilogramov, mora teči v tretje nadstropje z 20-kilogramsko cevjo in nato z vrha povleče še 20-kilogramsko utež. Steče v pritličje, kjer s kladivom premakne 75 kilogramov težko železno klado, ki predstavlja oviro pred vstopom v stavbo,« nam je razložil Žan Koncilja (PGD Moste), eden od naših petih tekmovalcev na letošnjem 31. svetovnem prvenstvu, ki je potekalo v Sandyju v zvezni državi Utah (ZDA): »Med postavljenimi ovirami steče do cevi, polne vode, in s curkom zbije pripravljeno tarčo, nato pobere 80-kilogramsko lutko, ki je v vlogi ponesrečenca, in jo vzvratno zvleče 30 metrov proč od navideznega ognja čez ciljno črto.«

Patrik Štefelin, Gaj Zorman, Zdenko Jamnik, Žan Koncilja in Sebastjan Vovko (z leve) so se iz ZDA vrnili s kupom odličij. FOTO: Boštjan Fon

Lion's Den, najelitnejši klub gasilcev, v svoje vrste sprejme le tiste, ki s progo opravijo pod minuto in 40 sekundami. Patrik Štefelin (PGD Radovljica) je s časom 1:38 pred štirimi leti postal najmlajši zemljan, ki mu je to kdaj uspelo, in je še danes svetovni rekorder v kategoriji gasilcev pod dopolnjenimi dvajsetimi leti.

Na tokratnem tekmovanju je s časom 1:19 dosegel absolutno peto mesto med okoli 400 sodelujočimi in za slovenskim državnim rekordom, ki ga drži v rokah Gregor Stanonik (PGD Gorenja vas), zaostal za pičlo sekundo. Sta se pa v elitni klub vpisala Gaj Zorman (PGD Radovljica) in Zdenko Jamnik (PGD Vnanje Gorice). Prvemu je s časom 1:39 uspelo nadgraditi dobro pripravljenost, ki jo je kazal že na tekmovanjih v Evropi in je čas tudi tiho pričakoval, drugi pa je nastopal v kategoriji gasilcev v starosti nad 60 let, njim je časovna limita Lion's Den prilagojena.

»To je moje prvo svetovno prvenstvo in zadovoljen sem z dosežkom. Zdaj gre lahko samo še naprej, seveda s trdimi treningi in upanjem, da se bo kmalu organiziralo te vrste tekmovanje tudi pri nas,« je dejal Zorman, senior Jamnik pa je dodal: »Treniram šele od dopolnjenega 52. leta, prijatelji me pri tem spodbujajo in čas je prišel, da se preizkusim tudi na svetovnem prvenstvu. Poleg tega, da sva z mlajšim kolegom Zormanom oba prišla v Lion's Den klub, sem osvojil še kolajne v skupnem seštevku reprezentanc ter še dve, eno v mednarodnem tandemu s kanadskim sotekmovalcem in eno v mešani mednarodni ekipi z gasilci moje starostne kategorije iz Kanade.«

Norveško-slovenski svetovni rekord

Slovenija je ob seštevku treh najboljših časov petih tekmovalcev različnih kategorij osvojila izjemno tretje mesto na svetu. Zakaj izjemno? Predvsem zaradi nespornega dejstva, da so vsi naši tekmovalci v nasprotju z veliko večino konkurence iz ZDA in Kanade prostovoljci, in ne profesionalni gasilci.

Gaj Zorman je že ob prvem nastopu na svetovnem prvenstvu vstopil v elitni klub Lion's Den. FOTO: Patrik Štefelin

Ti so z zavistjo gledali, kako so Sebastjanu Vovku (PGD Stara Cerkev) organizatorji obešali okoli vratu kolajne, med drugim za osvojeni naslov svetovnega prvaka v kategoriji nad 45 let, za nameček pa so mu izročili še priznanje za dosežen svetovni rekord v mešanih mednarodnih dvojicah, ki ga je dosegel skupaj z norveško gasilko May Tømmervold, s katero sta sestavila ekipo s pomenljivim imenom Valkira in volk. »Vso sezono se trudimo, časa za treninge gre neomejeno. Tekmujem že deveto leto, veliko je odpovedovanja, toda letošnje svetovno prvenstvo FFC oziroma dosežki na tem prvenstvu so češnjica na torti.«

Dosežki naših gasilcev Posamezno absolutno: 5. mesto s časom 1:19.49 Patrik Štefelin (PGD Radovljica) 7. mesto s časom 1:20.39 Žan Koncilija (PGD Moste) 30. mesto s časom 1:38.06 Gaj Zorman (PGD Radovljica) Rezultati posamično nad 45 let: 1. mesto – naslov svetovnega prvaka s časom 1:28.91 Sebastjan Vovko (PGD Stara Cerkev) Rezultati posamično nad 60 let: 5. mesto s časom 2:40.94 Zdenko Jamnik (PGD Vnanje Gorice) Moški tandem: 4. Mesto S-Gard tandem Slovenia (Štefelin in Koncilija) Moški tandem nad 45 let: 3. mesto Sebastjan Vovko in Brad Johnston (ZDA) Moški tandem nad 60 let: 3. mesto Jamnik in Andrew Kencis (Kanada) Mešani tandem: 5. mesto Štefelin in Marie-C. Schuman (Nemčija) Mešani tandem nad 40 let: 1. mesto Vovko in May Tømmervold (Norveška) + nov svetovni rekord v mešanem tandemu Ekipno (seštevek najboljših treh posamičnih časov): 3. mesto Slovenia (Štefelin, Vovko, Zorman, Jamnik in Koncilija) Ekipno štafeta nad 60 let: 2. mesto Jamnik s kolegi iz Kanade Reprezentančna štafeta Slovenije (Štefelin, Vovko, Zorman in Koncilija) je bila zaradi napake diskvalificirana.

Gre za športne uspehe, ki so lahko v ponos slovenskemu gasilstvu, hkrati pa so tekmovalci, ki se ukvarjajo s treningi in tekmovanji FFC, vrhunsko psihofizično pripravljeni za posredovanja. Bi zapisali za epilog, da si zaslužijo več pozornosti države in morebitna namenska sredstva za razvoj panoge med gasilci in morebiti tudi laiki, ki bi se radi preizkusili v najtežjih dveh minutah v športu? Spodobilo bi se in pravično bi bilo, da država primakne kakšen sold ali dva za naše prostovoljce, ki vrhunskim severnoameriškim profesionalcem izpred nosa odnašajo žlahtna gasilska odličja.

Patrika Štefelina so pričakala dekleta iz PGD Radovljica. FOTO: Boštjan Fon

Sebastjan Vovko je z Norvežanko May Tømmervold postal svetovni rekorder. FOTO: Boštjan Fon

Najtežji dve minuti v športu nista za vsakogar. FOTO: Patrik Štefelin

Ponosno za vse slovenske gasilce FOTO: Patrik Štefelin