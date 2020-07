Finančne mahinacije lastnika Telemacha, navijači ostajajo brez športnih prenosov

Iz srbske davčne uprave so sporočili, da so začeli uradni postopek določanja odmere dohodnine, saj sumijo, da je solastnik družbe United Group Dragan Šolak, ki sicer že leta ne živi več v Srbiji in ni njen davčni zavezanec, skrival svoje premoženje pred davčnim organom.



United Group in Dragan Šolak nimata težav samo v Srbiji, temveč tudi pri nas. V Sloveniji je Šolak lastnik Telemacha, njegova družba pa ima prek hčerinske družbe United Media v lasti tudi športne programe Sport klub. Leta 2013 je Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK) začela postopek, saj niso pravočasno priglasili koncentracije, ter jim naložila 3,7 milijona globe in odprodajo vseh 13 športnih programov. United Group se je pritožil in junija letos mu je upravno sodišče ugodilo. AVK mora sedaj ponoviti postopek.



Drugo težavo pa trenutno najbolj opazijo športni navdušenci, saj vsi večji operaterji, A1, Telekom Slovenije in T-2, v svojih programski shemi nimajo več športnih programov Sport klub. Te trenutno ponuja le Telemach v lasti United Groupa. Razlog za to je preprost. V času epidemije, ko športnih dogodkov praktično ni bilo (tudi sedaj so še vedno v zelo okrnjeni obliki), so v hčerinskem podjetju United Media od operaterjev zahtevali podaljšanje pogodbe ob enakih pogojih, vključno s ceno, na kar pa operaterji niso pristali.



Sumi nepravilnosti so se razen v Sloveniji in Srbiji menda pojavili tudi v BiH, kjer je Šolak kupil tamkajšnji Pink BH in ga preimenoval v Nova BH. Po nakupu televizije je skupina Telemach v BiH podražila naročnino za 10 odstotkov, kar naj bi plačali njihovi uporabniki.



Kako se bo zgodba s športnimi kanali zaključila v postopku pred AVK in ali bo Šolakov United Group dosegel dogovor s slovenskimi operaterji, v tem trenutku še ni znano. Znano pa je, da se v nekaterih poslih, v katerih je Šolak vključen, pojavljajo sumi nepravilnosti, ki jih preiskujejo uradni organi, od davčne uprave v Srbiji do AVK v Sloveniji. Velik del slovenskih športnih navdušencev pa še naprej ostaja prikrajšan za redke športne dogodke, ki so po epidemiji ponovno oživeli.



