Finančna uprava opozarja: izognite se dvakratnemu plačilu davka

Davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri Finančni upravi in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2024, Furs obvešča, da bodo dne 12. maja 2025, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 8. maja 2025.

Zato zavezance pozivajo, da svoje zapadle obveznosti poravnajo najpozneje do 8. maja 2025, da ne bo prihajalo do dvakratnega plačila.

Zavezanci, pri katerih bo opravljen pobot, bodo o opravljenem pobotu prejeli obvestilo, če bo znesek pobota presegel 10 evrov.

