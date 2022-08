Finančna injekcija: 200 evrov socialno ogroženim

Draginja ne le trka, temveč z vso močjo tolče prav na vsa vrata slovenskih državljanov, zato ne preseneča poteza nove vlade, ki je v boju z draginjo sprejela sveženj pomoči za socialno ogrožene in invalide ter podjetja. Prvi sveženj je namenjen najbolj ogroženim skupinam državljanov, ki ga je pripravilo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Kot je povedal minister Luka Mesec, so v nasprotju s prejšnjo vlado pomoč »targetirali in jo odmerili tistim, ki jo najbolj potrebujejo«. Sveženj pomoči zato naslavlja socialno ogrožena gospodinjstva in invalide.

Med socialno ogrožena gospodinjstva sodijo tista, v katerih živijo upravičenci do denarne socialne pomoči in varstvenih dodatkov. Takšnih gospodinjstev je v Sloveniji 63.000. Če v takšnem gospodinjstvu živi samska oseba, bo upravičena do 200-evrskega dodatka.

Vsi invalidi, ki prejemajo invalidsko nadomestilo, bodo prejeli po 200 evrov. FOTO: Jure Eržen

V veččlanskih družinah se bo pomoč seštevala – če sta recimo dva člana socialno ogrožena in oba brezposelna, bosta prejela 314 evrov, če imata otroka, bosta poleg 314 evrov za otroka prejela še 118 evrov pomoči oziroma polovico tega, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. Iz tega naslova bo pomoč prejelo približno 54 tisoč, vključenih pa bo še devet tisoč tistih, ki prejemajo varstveni dodatek.

Drug sklop pomoči je namenjen invalidom. Gre za tiste, ki so upravičeni do invalidskega nadomestila, teh je skupno 7400, vsak od njih bo prejel po 200 evrov. Če invalid živi tudi v socialno ogroženem gospodinjstvu, bo prejel dodatke, ki mu pripadajo kot članu socialno ogroženega gospodinjstva, in hkrati tudi 200-evrsko invalidsko nadomestilo.

Letos 27 milijonov

Dodatki bodo izplačani na enak način, kot so izplačane socialne pomoči, ob tem pa ne bo na noben način zamejeno, kako lahko gospodinjstva porabijo denar. Kot je povedal Mesec, gre za pomoč tistim, ki bodo na lastni koži najbolj občutili rastoče cene energentov in hrane. Predvidevajo, da bo glede na to, da njihov manevrski prostor porabe ni ravno širok, pomoč v veliki meri porabljena namensko.

»Pomembno je, da bomo med razdeljevanjem pomoči – to bo od 1. novembra do 31. marca – v sisteme socialne varnosti povabili vse tiste, ki so do socialnih pomoči upravičeni, pa jih ne prejemajo, ker jih ni v sistemu,« še poudarja minister. Analize namreč kažejo, da so to večinoma ljudje, ki živijo sami in so starejši od 65 let, v precejšnjem delu pa gre za ženske. »Številne namreč ne vedo, da jim recimo pripada socialnodenarna pomoč ali pa varstveni dodatek, in v bistvu bomo to pomoč proti draginji uporabili tudi kot neke vrste vabilo, da jih povabimo v sistem pomoči in da začnejo prejemati pomoč na redni bazi ter si s tem materialno opomorejo,« je napovedal minister.

Za izplačila enkratnih dodatkov ogroženim gospodinjstvom in invalidom bo po ocenah ministrstva namenjenih 41 milijonov evrov pomoči, od tega 27 milijonov v letošnjem letu in 14 milijonov v prihodnjem.

41 milijonov bodo razdelili med socialno ogrožene in invalide.

Vlada je že sprejela regulacijo cen elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne in zaščitene odjemalce, potrdila predlog zakona za začasno znižanje DDV-ja na energente, pred začetkom ogrevalne sezone pa napoveduje tudi regulacijo cen kurilnega olja in daljinskega ogrevanja.

Drugi sklop pomoči je namenjen podjetjem zaradi visokih povišanj cen elektrike in plina. Skupno bodo za ukrep namenili 40 milijonov evrov, vlogo bodo podjetniki lahko oddali do sredine novembra.