Zaradi zapisov o umoru s tožbami proti Janši in Urbaniji

Zapis Janeza Janše. FOTO: Twitter

Po več mesecih obračunavanj v medijih glede financiranja Slovenske tiskovne agencije (STA) sta se v oddaji Tarča soočila direktor Urada Vlade RS za komuniciranje (Ukom)in direktor STA. Vroča debata, ki sta ji prisostvovala tudi minister za kulturoin profesor na fakulteti za družbene vede, se je končala z napovedjo uporabe pravnih sredstev zaradi žaljivih objav na twitterju.Veselinović je namreč napovedal tožbo zoper Urbanijo in tudi predsednika vlade, zaradi zapisa na twitterju, povezanega z domnevnim mobingom in odpustitvijo nekdanjega odgovornega urednika STAle nekaj mesecev pred njegovo smrtjo. Veselinovič je napovedal da bo uporabil vsa pravna sredstva in zahteval opravičilo. »Človeška zloba prihaja od nemoči, to je preseglo vse meje,« je dejal.To je bil sicer le vrh ledene gore v zvezi z napeto problematiko financiranja STA, ki traja že od lanskega oktobra. Ukom naj bi po objavi intervjuja z reperjemod STA zaradi določitve dolžine člankov in posredno tudi financiranja zahteval poročilo, koliko tovrstnih intervjujev je agencija opravila in v kakšni dolžini. Ker naj bi šlo za vmešavanje v uredniško politiko, tega v STA niso želeli storiti. Simoniti je povedal, da se nikoli ni vtikal v to, kaj bo objavljeno in kaj ne. Je pa napovedal, da bo ministrstvo prej ali slej zahtevalo, da bi računsko sodišče preverilo poslovanje STA.Veselinovič je Ukomu in vladi očital kršenje vsaj petih zakonov, med drugim zakon o STA, ki vlado zavezuje do financiranja, prav tako PKP7, s katerim se je vlada zavezala, da bo poplačala svoje zakonske obveznosti. O tem je tudi že presojala Evropska komisija in vladi dala zeleno luč, a denarja kljub temu še ni.Urbanija je na očitke odgovoril, da so Veselinoviča že lani junija pozvali h konsolidaciji poslovanja, potem ko naj bi vsak mesec na računih prikazoval po 5000 evrov minusa, na ta račun naj bi sklenil aneks na račun davkoplačevalcev. »Ko mu je zmanjkalo denarja, je sklepal nove in nove pogodbe na račun davkoplačevalcev,« je očital Veselinoviču. Dejal je, da januarja STA nakazal skoraj 500.000 evrov, čeprav ta ni spoštovala pogodbenih obveznosti. Govor je bil tudi o nagradi 16.000 evrov, ki naj bi jo nadzorni svet dodelil Veselinoviću, a je slednji v oddaji pokazal dopis, s katerim se je tej nagradi odpovedal.Milosavljević je ob tem zatrdil, da poslovanje mora biti transparentno in da obstajajo mehanizmi, ki lahko to nadzorujejo. Ali nadzorni svet vladnega organa ne opravlja svojega dela? A kot je poudaril, do zdaj nismo dobili nobenega dokaza, sprožen pa ni bil noben postopek. Kot je poudaril, gre za jasno strategijo vlade, da vzpostavi nadzor nad javnimi mediji.