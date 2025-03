Filipinci rešitev za kadrovsko krizo? Tanja Fajon tam išče delavce (VIDEO)

Poročali smo, da Slovenija odpira veleposlaništvo na Filipinih, s čimer želi olajšati zaposlovanje filipinskih delavcev v Sloveniji. Ob tej priložnosti se je zunanja ministrica Tanja Fajon s številčno delegacijo odpravila v tamkajšnje glavno mesto Manilo, kjer je danes tudi uradno odprla prostore veleposlaništva.

Ob tem je s filipinskim ministrom za delavce migrante Hansom Leom Cacdacom podpisala memorandum o soglasju med državama o sodelovanju na področju dela. Kot je poudarila, želita Slovenija in Filipini s tem zagotoviti in spodbujati dostojno delo, ki temelji na varnem in pravičnem zaposlovanju.

Filipinski delavci ključni za slovenski trg dela

V okviru obiska v Manili je danes potekal zaposlitveni dogodek, ki sta ga organizirala Zavod RS za zaposlovanje in slovensko veleposlaništvo na Filipinih. Na dogodku so filipinski iskalci zaposlitve lahko pridobili verodostojne informacije o delu in življenju v Sloveniji, hkrati pa je bil namen dogodka vzpostaviti varne in pravične delovne pogoje.

»Filipinci so prepoznavni po trdem delu in profesionalnosti. Številni med njimi so že zaposleni v Sloveniji in na ta način prispevajo h kulturni raznolikosti,« je poudarila Fajon.

V Manilo je odpotovalo skoraj 40 predstavnikov slovenskih podjetij in znanstveno-raziskovalnih institucij ter predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Javne agencije Spirit Slovenija in Zavoda RS za zaposlovanje. Večina delodajalcev prihaja iz sektorjev prevoza, skladiščenja, gostinstva, gradbeništva in industrije, področij, na katerih v Sloveniji primanjkuje delovne sile.

Trenutno jih je okrog 400

V Sloveniji trenutno dela okoli 400 filipinskih delavcev, v preteklosti pa so se pojavljale ocene, da bi jih lahko zaposlili od dva do pet tisoč. Slovensko gospodarstvo se vse bolj zanaša na tujo delovno silo, pri čemer število delavcev iz balkanskih držav upada, medtem ko narašča število delavcev iz Azije, zlasti iz Indije, Bangladeša, Nepala in Filipinov.

Ob odprtju slovenskega veleposlaništva v Manili, edinega v regiji Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean), je ministrica izrazila prepričanje, da bo okrepilo dvostranske odnose in odprlo nove priložnosti za slovenska podjetja v regiji. V nadaljevanju obiska jo bo sprejel tudi filipinski predsednik Ferdinand Marcos, nagovorila pa bo tudi udeležence slovensko-filipinskega poslovnega foruma.