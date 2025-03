Filatelistična razstava v Škofji Loki

Filatelistično društvo Lovro Košir Škofja Loka je poleg Veleposlaništva Republike Srbije v Sloveniji in Filatelistične zveze Slovenije eden od soorganizatorjev mednarodne filatelistične razstave, ki jo bodo odprli ta petek ob 18. uri v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči v Škofji Loki.

Filatelistična razstava Znamka/marka Slovenije in/i Srbije, na kateri bo sodelovalo 16 uglednih filatelistov s svojimi zbirkami iz Srbije in Slovenije, bo posvečena spominu na dva največja slovanska jezikoslovca in reformatorja slovenskega in srbskega jezika, Jerneja Kopitarja in Vuka Stefanovića Karadžića, ter njunemu strokovnemu sodelovanju in delu v avstrijski cesarski dvorni knjižnici v Hofburgu na Dunaju med letoma 1813 in 1844.

Na dan odprtja razstave bodo izdali priložnostne filatelistične izdaje. To so ilustrirana priložnostna dopisnica, priložnostna poštna ovojnica, razglednica, priložnostni poštni žig Pošte Slovenije in katalog razstave. Pošta Slovenije in Pošta Srbije bosta izdali tudi tri osebne priložnostne poštne znamke (dve slovenski in eno srbsko) s portretom obeh jezikoslovcev.