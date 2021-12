Fiinanciranje SDS: ne 4, kar 12 milijonov naj bi dobili iz Madžarske

Jutri in dan pozneje bo spet zasedala parlamentarna preiskovalna komisija, ki se ukvarja z domnevno nenezakonitim financiranjem SDS. Zaslišani bodo minister za notranje zadeve Aleš Hojs, nekdanji generalni sekretar vlade Božo Predalič, poslanec SDS Dejan Kaloh in direktor Nova24TV Boris Tomašič ter madžarska podjetnika Peter Schatz in Agnes Adamik ki sta uradno lastniško obvladovala medijska podjetja iz kroga SDS.

Kot poroča portal Necenzurirano.si, je iz dokumentov razvidno, da se je z madžarskih računov na račune podjetij, povezanih s posamezniki iz SDS in samo stranko, od leta 2017 do 2020 prelilo najmanj 12 milijonov evrov denarja, ki so ga nakazovale madžarske pravne in fizične osebe, ne pa samo štirih milijonov, kot se je domnevalo doslej. V teh 12 milijonih evrov niso všteta denarna sredstva, ki so jih podjetja in posamezniki z Madžarske vlagali v kapital medijev SDS.

Na omenjenem portalu pojasnjujejo, da je ta denar z Madžarske začel prihajati spomladi 2017, ko je bila SDS v opoziciji. Takrat je televizija Nova24TV uradno prešla v večinsko last treh madžarskih medijskih podjetij iz kroga madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana in njegove stranke Fidesz.

Zadnjih pet let se je zlival v medije, ki imajo slabo gledanost in obiskanost, kar ekonomsko gledano nima smisla. Vsa nakazila so bila izvedena kot plačilo računov za oglaševanje, ki jih izstavlja Nova24TV. Zneski so po podatkih portala dosegali tudi po sto tisoč evrov, in to za »oglaševanje« podjetij Belfry in Ripost, ki sploh ne poslujeta v Sloveniji.

Parlamentarna komisija bo poskušala ugotoviti, ali je bilo financiranje stranke SDS zakonito. Po zakonu o političnih strankah stranke sredstev ne smejo pridobivati iz prispevkov iz tujine.