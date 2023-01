Fides: Zdrav razum je prevladal na obeh straneh

Vlada je danes potrdila stavkovni sporazum z zdravniškim sindikatom Fides. Ta med drugim predvideva razreševanje nekaterih stavkovnih zahtev Fidesa v predvidenem ločenem plačnem stebru za zdravstvo. Če ta do 1. januarja 2024 ne bo stopil v veljavo, bo vlada plačna nesorazmerja zdravnikov in zobozdravnikov odpravila v ločenih pogajanjih. »Zdrav razum je prevladal na obeh straneh,« je pojasnil podpredsednik Fidesa Gregor Zemljič in podrobneje pojasnil vsebino sporazuma.

Vlada se je na današnji seji seznanila s sporazumom o rešitvi stavkovnih zahtev Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides in za podpis pooblastila ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. Cilj je, da vlada do 1. aprila oblikuje ločen plačni zdravstveni steber v okviru plačnega sistema javnega sektorja. Prvo srečanje pogajalskih skupin bo 25. januarja, je na novinarski konferenci po seji vlade napovedala v. d. direktorice vladnega urada za komuniciranje Petra Bezjak Cirman.

Vlada bo zakonski predlog vložila v zakonodajni postopek do 30. junija. Če se vsebine dogovorjenega ločenega plačnega zdravstvenega stebra ne uvedejo do 1. januarja 2024, se vlada zavezuje, da se v ločenih pogajanjih s Fidesom odpravijo plačna nesorazmerja v plačni podskupini E1, torej v plačni skupini zdravnikov in zobozdravnikov.

Nove uvrstitve v plačne razrede začnejo veljati s 1. januarjem 2024, vse ostale zahteve pa se naslovijo v ločenem plačnem zdravstvenem stebru, je še pojasnila Bezjak Cirmanova.

Kot je povedala, vlada v sporazumu s Fidesom izjavlja tudi, da za nevzdržne razmere v javnem zdravstvenem sistemu niso odgovorni zdravniki. Obsoja kakršno koli obliko nasilja nad zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci, se zavezuje, da bo zdravnike in zobozdravnike, nosilce zdravstvene dejavnosti, priznala in prek predstavnikov zdravniških organizacij, vključno Fidesa, vključila kot enakopravne partnerje pri reformi in oblikovanju dostopnega in kakovostnega javnega zdravstvenega sistema.

Stavkovni sporazum s Fidesom je ministrstvo za zdravje parafiralo v torek popoldne po zaključeni mediaciji med sindikatom in ministrstvom, ki ga je vodilo Slovensko zdravniško društvo.

Vsebina sporazuma takrat še ni bila znana, je pa podpredsednik Fidesa Zemljič nakazal, da bodo stavkovne zahteve sindikata, ki jih naslavlja sporazum, očitno vendarle naslovljene v novem plačnem stebru za zdravstvo.

Fides je enodnevno opozorilno stavko zdravnikov in zobozdravnikov napovedal decembra med drugim zaradi nezadovoljstva z napovedanim dvigom zdravniških plač, ki naj bi plačna nesorazmerja po njihovi oceni še poglabljal, pa tudi zaradi odnosa ministra Bešiča Loredana do zdravnikov.